Presidente da FBF propõe seminário no BEPE para discutir torcida mista

A audiência pública que discutiu o retorno das torcidas mistas nos estádios da Bahia foi realizada na manhã desta quarta-feira, 13, em Salvador. Representando a Federação Bahiana de Futebol (FBF), o presidente Ricardo Lima, ressaltou a relevância do debate entre as autoridades envolvidas no processo.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o dirigente se mostrou a favor do retorno da torcida mista nos estádios da Bahia, mas pregou cautela, e defendeu que o assunto seja discutido com os órgãos de segurança.

“A gente precisa trazer à tona toda uma verdade que existe em grandes clássicos, não só no nosso estado, mas em outros estados. E aí a gente entender porque chegamos a esse ponto e como podemos fazer para melhorar, e aí sim ter o retorno da torcida mista ou a torcida visitante. Então assim, é um diálogo e um debate que a gente precisa fazer com muito cuidado, muita cautela, mas sem desprezar os órgãos de segurança, o Ministério Público, que realmente eles têm a expertise, têm os estudos que mostram o porque não validam ainda o retorno das torcidas organizadas”, disse Ricardo Lima.

"A Federação Bahiana tem toda a boa vontade para o retorno das torcidas mistas, 10%, 50%, setor misto. Da forma que for viável aos clubes e que a Polícia Militar e o Ministério Público estejam de acordo. Nós não teremos pressa para que este retorno seja hoje, amanhã, 2024 ou no próximo Ba-Vi. O que nós queremos e só faremos se tiver um grande alinhamento e com a validação da Polícia Militar do estado", completou o dirigente.

O presidente da FBF ainda disse ser favorável ao reconhecimento facial nos estádios de futebol, que segundo ele, facilita o trabalho da polícia para identificar pessoas que são procuradas pela justiça.

“É um equipamento que vai facilitar principalmente o trabalho da segurança pública. Nós temos visto aí grandes números de reconhecimento facial de criminosos ou qualquer outro tipo de pessoa que tem penalidade e isso facilita o trabalho da polícia”, concluiu Ricardo Lima para o Portal A TARDE.

Participaram do evento o presidente do Vitória, Fábio Mota, o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, o tenente-coronel Elbert Vinhático, do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), além de representantes do Ministério Público, de clubes Baianos e de membros da sociedade Civil. As torcidas organizadas Bamor e Os Imbatíveis não enviaram representantes.