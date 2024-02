Presidente da Federação Baiana de Futsal morre aos 61 anos | A TARDE

A Federação Baiana de Futebol de Salão comunicou, em nota oficial, o falecimento do seu presidente e ex-técnico de futsal do Bahia, José Alberto Soares da Cunha Nunes, de 61 anos, nesta sexta-feira (26), no Hospital Português, em Salvador. A causa da morte não foi divulgada.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) emitiu uma nota de pesar e anunciou que todos os jogos da 4ª rodada do Baianão terão um minuto de silêncio em "homenagem póstuma" a José.

José Alberto é doador de órgãos, por conta dos trâmites burocráticos o sepultamento ocorrerá entre domingo (28) e segunda-feira (29).