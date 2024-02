Presidente da Juazeirense convoca torcida para jogos do Nordestão | A TARDE

Os três representantes baianos na Copa do Nordeste conheceram a tabela de jogos da competição nesta quinta-feira, 25. A Juazeirense, que precisou passar pela fase preliminar para conquistar uma vaga na fase de grupos, estreia em casa, seu principal trunfo, contra o Ceará.

A partida está marcada para 04 de fevereiro, às 19h, e o presidente do clube, Roberto Carlos, convocou toda a região para lotar o Estádio Adauto Moraes e apoiar a Juazeirense.

“No Adautão quem manda é o Cancão e a torcida precisa fazer valer isso lotando o Adauto Moraes. Montamos uma grande equipe, estamos reforçando o time ainda mais em virtude dos desafios de participar de várias competições: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos representando a Bahia e a região nesta importante competição, vamos somar forças para fazer uma grande temporada e convoco Juazeiro e a região a vestir a camisa da Juazeirense”, afirmou Roberto Carlos.

Na Pré-Copa do Nordeste, a Juazeirense eliminou Moto Club-MA, em disputa de pênaltis, e Retrô-PE, com goleada no Adauto Moraes. Nesta quinta-feira, 25, o Cancão de Fogo venceu o Jequié pela 3ª rodada do Campeonato Baiano e assumiu a liderança do estadual.

A boa fase vivida pela Juazeirense dentro de campo é reflexo do trabalho que vem sendo realizado, desde a pré-temporada, pela comissão técnica e jogadores, é o que defende o zagueiro Zé Romário.

"O momento no campeonato é muito bom. A gente esperava esse momento grandioso que estamos vivendo por causa da pré-temporada que a gente fez. Agora a gente tem um jogo muito difícil contra o Vitória. É entrar bem focado para fazer esse jogo lá que é muito importante para nós. Pontuar lá vai ser muito bom e, quem sabe, sair com os três pontos", disse o jogador.

A partida da 4ª rodada entre Vitória e Juazeirense está marcada para as 16h de domingo, 28, no Barradão, em Salvador.