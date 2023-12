Presidente de clube turco invade campo e agride árbitro; assista | A TARDE

Uma imagem da Superliga Turca chocou os apaixonados por futebol no mundo nesta segunda-feira, 11. O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, invadiu o campo após empate por 1 a 1 com o Rizespor e deu um soco no rosto do árbitro Umut Meler. A agressão provocou uma reação imediata de jogadores, clubes e até do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Koca invadiu o gramado após o Rizespor marcar o gol de empate aos 51 do segundo tempo. O presidente do Ankaragücü se irritou também com um possível pênalti não marcado para sua equipe logo no lance seguinte. O dirigente logo foi contido após a agressão e separado de Umut Meler.

O Rizespor logo se manifestou, nas redes sociais, e condenou o ato do cartola rival. A manifestação foi seguida por uma reação de vários clubes da Superliga Turca, todos com o mesmo tom. Principais times do país, Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas condenaram o ataque. A liga e a Federação de futebol do país ainda não se posicionaram sobre o caso.

Autoridades também reagiram, como o ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, o ministro da Juventude e do Esporte, Osman Aşkın Bak, e o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

"Condeno o ataque ao árbitro Halil Umut Meler após o jogo MKE Ankaragücü x Çaykur Rizespor disputado esta noite e desejo-lhe uma rápida recuperação. Esporte significa paz e fraternidade. O esporte é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência ocorra nos desportos turcos".

A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Turco. O Ankaragücü é o 11º colocado da liga, com 18 pontos, e o Rizespor é o oitavo, com 22 pontos.

😡 Insólito, vergonzoso y lamentable



👊 El presidente del Ankaragucu salta al campo al terminar el partido y noquea al árbitro con un puñetazo



💥 El colegiado fue pateado después en el suelo



⏱️ El Rizespor empató en el minuto 97 pic.twitter.com/u062fAyJ0V — MARCA (@marca) December 11, 2023