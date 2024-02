Presidente do Bahia está namorando bailarino de 27 anos; saiba mais | A TARDE

O atual presidente da associação do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, de 52 anos, está namorando um bailarino de 27. O namoro ainda não foi assumido publicamente, mas eles já foram flagrados juntos em Salvador.

Além disso, o rapaz, identificado como Jordan Dafner, já publicou fotos do casal em seu perfil no Instagram. A interação entre eles na rede social começou em outubro, mas o relacionamento só engrenou mesmo em dezembro, quando viajaram para Barra da Siribinha, no município baiano de Conde.

De acordo com o Jornal Extra, Emerson estava acompanhado do namorado quando esteve na casa de Caetano Veloso em Salvador, no dia 1º de janeiro.

Jordan Dafner atua em musicais na capital baiana. No ano passado, ele esteve no elenco do musical "Matilda", que esteve em cartaz em Salvador. Ele também trabalha como jornalista e assessor de imprensa.

Ex-goleiro de times como Grêmio, Flamengo e Bahia, Emerson Ferretti vem quebrando tabus no futebol. Em 2022, durante uma entrevista ao podcast "Nos armários dos vestiários", ele revelou sua homossexualidade.



No ano passado, ele foi eleito presidente do Esporte Clube Bahia, sendo o primeiro dirigente abertamente gay a assumir tal posição no país.