Presidente do Carcará espera mudanças após assembleia do Nordestão

Bi-campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas se fez presente na reunião para definir os rumos da Copa do Nordeste realizada na última terça-feira, 25, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após o encontro, o presidente do clube, Albino Leite, afirmou, em conversa com o portal A TARDE, que mudanças devem acontecer após essa Assembleia Geral para discutir temas e contratos que foram apresentados aos representantes dos clubes.

“Pela manhã tivemos um encontro com os demais presidentes e o representante da Associação do Nordeste. Durante a reunião tivemos polêmica, pois procuramos saber informações sobre documentações e um contrato firmado que deveria ser aberto para os clubes. Já no período da tarde, com a presença do presidente Ednaldo Rodrigues, o encontro seguiu conflituoso. Muitas documentações que os presidentes desconheciam foram apresentadas”, comentou o presidente do Atlético da Bahia Albino Leite ao portal A TARDE.

O dirigente ainda completou. “Precisamos de uma Assembleia urgente para esclarecimentos e te garanto que vamos ter mudanças”.

Por ter sido campeão baiano, o Carcará entra na fase de grupos que vai disputar a competição. A previsão inicial é de que a fase eliminatória comece no início de janeiro.