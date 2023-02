Presidente do PSG é acusado de tortura e sequestro

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, está sendo investigado por sequestro e tortura. As denúncias partiram de Tayeb Benabderrahmane, um dos opositores do mandatário.

De acordo com informações inicialmente publicadas pelo jornal francês L’Équipe, o empresário Benabderrahmane teria sido vítima de sequestro e tortura por parte de Nasser al-Khelaïfi há três anos. Ainda segundo a publicação, o homem teria informações comprometedoras sobre o presidente do clube francês.

O processo contra Al-Khelaïfi foi aberto em janeiro de 2023. Nesta terça-feira, 28, três juízes de instrução do tribunal de Paris foram nomeados. Segundo a vítima, ele foi preso em janeiro de 2020 e passou seis meses sofrendo tortura. Ele conta que em novembro do mesmo ano, foi liberado após assinar um protocolo de sigilo, se comprometendo a não divulgar informações de documentos sensíveis sobre o mandatário do PSG.

Uma das suspeitas é que Benabderrahmane teria conhecimento sobre o envolvimento de Al-Khelaifi na escolha da Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina em 2022. O mandatário do PSG também gostaria de esconder um pacto para a concessão dos direitos televisivos das Copas de 2026 e 2030 para uma empresa catari, onde é presidente.