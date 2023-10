Presidente do Tigres FC é assassinado após derrota

Edgar Paez, presidente do Tigres FC, clube colombiano da segunda divisão, foi morto a tiros após a derrota do clube no último sábado, 23, . O dirigente de 63 anos voltava para casa de carro com a filha após a derrota em casa por 3 a 2 para o Atlético FC quando foi morto por dois homens em uma motocicleta perto do estádio.

Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 24, 2023

“A família Tigres e a comunidade esportiva estão arrasadas com este evento”, afirmou o clube em comunicado. “O seu compromisso com a equipe e a sua dedicação ao desenvolvimento do esporte na nossa região deixaram uma marca que não se pode apagar em todos os que tiveram o privilégio de o conhecer.”

Fernando Jaramillo, presidente da Divisão Principal do Futebol Profissional Colombiano (DIMAYOR), que administra as ligas profissionais, lamentou a morte de Paez.

“Ele sempre se destacou pelo respeito pelos amigos, pelas posições fortes, mas respeitosas, e pelo amor que professava pelo esporte pelo qual todos somos apaixonados: o futebol”, disse Jaramillo.

Haverá um minuto de silêncio para Paez nas próximas duas rodadas.