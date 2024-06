Prestes a iniciar amistosos, seleção feminina perde três por lesão | A TARDE

Prestes a iniciar os amistosos do mês de junho, a seleção brasileira feminina está enfrentando três baixas na equipe, são elas: as atacantes Bia Zaneratto, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, Priscila, do Internacional, e a lateral Fê Palermo, do Palmeiras.

Bia Zaneratto sofreu uma lesão no pé no fim do mês de abril, e desfalcou o seu primeiro clube, por quatro partidas, voltando a disputar no último sábado, 25. Já Fê Palermo sofreu uma lesão ligamentar durante o Campeonato Brasileiro, quando enfrentou o Fluminense. Priscila, por sua vez, lesionou a panturrilha direita em treinamento.

Devido aos desfalques, o técnico Arthur Elias convocou Debinha, colega de Bia no KC Current, a lateral Bruninha, do Gotham dos EUA, e Lais Estevam, do Palmeiras.

A seleção brasileira disputou dois amistosos, sendo um em Recife e quatro em Salvador, nos dias primeiro de junho. A delegação brasileira já se apresentou na capital pernambucana para o início dos treinamentos.

