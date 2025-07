Previsão do tempo em Miami arrisca interrupção do jogo do Fluminense

Hard Rock Stadium antes da bola rolar para Fluminense e Mamelodi Sundowns - Foto: DAN MULLAN / AFP

O Fluminense está enfrentando o Mamelodi Sundowns em Miami pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, e os problemas que atrapalharam o jogo do Palmeiras na segunda rodada ameaçam retornar. Apesar do céu aberto na cidade do sudeste dos Estados Unidos, a previsão do tempo preocupa os torcedores dos dois clubes que tentam vencer para seguirem vivos para as oitavas da competição.

De acordo com a previsão, a temperatura deve ficar em torno de 29 °C, com 70% de chance de tempestades com trovoadas. À noite, a probabilidade de chuva forte sobe para 50 a 60%.

A partida acontece entre as 15h e 17h, aproximadamente, de Miami, o que pode livrar a área de algumas chuvas. No entanto, durante o jogo interrompido para o Palmeiras, não chegou a chover - apenas nuvens ameaçando precipitar interromperam o jogo.

Os dois clubes entraram em campo e iniciaram a partida regularmente no Hard Rock Stadium, que não possui cobertura retrátil. Ainda que tivesse, a decisão de abrir ou fechar o teto deveria ser tomada antes do início do jogo, de acordo com as diretrizes da Fifa, em uma reunião de coordenação da partida.

Durante a última terça-feira, 24, menos de 24 horas antes do jogo do Flu, instabilidades climáticas pararam a partida entre Auckland City e Boca Juniors aos 11 minutos do segundo tempo, com alertas de tempestades severas em Nashville.

Foi o mesmo que aconteceu entre Palmeiras e Al-Ahly, jogo sob risco de tempestade que foi paralisado durante 45 minutos, atrasando o final da partida com os jogadores e torcedores abrigados em áreas cobertas do estádio.

Outras interrupções aconteceram nos jogos entre Pachuca e RB Salzburg, além de outra partida jogada pelo adversário do Flu, o Sundowns, contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul.