"Primo" do Bahia ajuda e Real Madrid vence a LaLiga antecipada | A TARDE

O Real Madrid venceu o Cádiz por 2 a 0 neste sábado, 4, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada de LaLiga e contou com a ajuda do Girona, “primo” do Bahia, para conquistar o título espanhol com quatro rodadas de antecedência.

Com 87 pontos na liderança, a equipe abriu 13 de diferença para o vice-líder Girona, que venceu o Barcelona, de virada, por 4 a 2, e impediu que o Barça (que estacionou nos 73) ainda tivesse chances de alcançar o rival da capital.

Brahim Díaz, aos 6 minutos da etapa final, e Joselu, aos 49, marcaram os gols merengues sobre o Cádiz. No outro confronto, Portu, duas vezes, Dovbyk e Gutiérrez contribuíram para a vitória do Girona, enquanto Christensen e Lewandowski diminuíram para o Barcelona.

Classificação histórica

O Girona, que assim como o Bahia faz parte do City Football Group, conquistou a classificação para a UEFA Champions League pela primeira vez em sua história. O resultado diante do Barcelona além de ajudar o Real Madrid e colocar a equipe na vice-liderança do Campeonato Espanhol, garantiu o clube na principal competição de clubes de maneira antecipada.

Publicações relacionadas