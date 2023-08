Principais atrações do surfe estreiam no Circuito Banco do Brasil

As principais atrações da categoria masculina do Circuito Banco do Brasil de Surfe estrearam nesta quinta-feira, 24, na Praia de Stella Maris, em Salvador. Entre os 40 cabeças de chave que entraram na segunda fase, a surpresa foi a derrota do líder dos rankings sul-americano da World Surf League (WSL) e do Circuito Banco do Brasil, Ian Gouveia.

Os aéreos arrancaram as maiores notas do dia e foi voando que Heitor Mueller começou a defender o título de campeão da etapa da Bahia com vitória. O QS 3000 feminino foi iniciado depois do masculino e a segunda fase das meninas vai abrir a sexta-feira, 25, às 8h.

O dia já começou em alto nível, com um surfista do Challenger Series na primeira bateria, o carioca Lucas Silveira. Mas, o catarinense Uriel Sposaro surpreendeu ao liderar desde o início e Lucas avançou em segundo lugar.

No segundo confronto do dia, o campeão no ranking das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado, Gabriel Klaussner, estreou com vitória. Na briga pela segunda vaga para a terceira fase, o atual campeão catarinense José Francisco, o Fininho, conseguiu a classificação no último minuto.

Vagas no Top 7

Nesta bateria vencida por Gabriel Klaussner, seu amigo Rodrigo Saldanha acabou perdendo no final, para José Francisco. Rodrigo chegou na Bahia em sétimo lugar no ranking regional da WSL South America, que classifica exatamente sete surfistas para o Challenger Series. O número 8, Nacho Gundesen, da Argentina, competiu no confronto seguinte e também foi eliminado, por Noah de Oliveira e o vice-campeão desta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado, Krystian Kymerson. Então, a porta de entrada no grupo dos top-7 do ranking sul-americano ficou aberta.

Entre os 32 que passaram para a terceira fase na quinta-feira, 22 têm chances matemáticas de ultrapassar a pontuação do Rodrigo Saldanha, ou seja, podem entrar na zona de classificação para o Challenger Series 2024. O sexto do ranking, Lucas Vicente, também perdeu na quinta-feira e sua vaga é igualmente ameaçada, principalmente por Rafael Teixeira, que aumentou para 15,00 o recorde de pontos nas ondas de Stella Maris esse ano, no confronto que fechou a segunda fase. Rafael já participa do Challenger Series 2023 e assume a sexta posição no ranking se passar sua próxima bateria.

Líderes eliminados

Outra disputa que ficou aberta na quinta-feira, foi pela liderança dos dois rankings que marcam pontos nas etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Isso porque Ian Gouveia, primeiro colocado tanto no ranking regional da WSL South America, como no do Circuito Banco do Brasil, foi eliminado por Wesley Leite e Santiago Muniz em sua estreia na Bahia. O vice-líder da WSL South America, Luel Felipe, também ficou em terceiro na sua bateria, contra o número 4 do ranking, Cauã Costa, que avançou junto com o atual campeão brasileiro, Israel Junior.

Luel Felipe já perdeu a segunda posição no ranking sul-americano para Mateus Herdy, que foi o primeiro a se destacar com aéreos que ganharam notas no critério excelente do julgamento. O catarinense acertou dois na mesma onda, para receber o primeiro 8,00 do dia. Mateus vem de um ótimo resultado no Challenger Series dos Estados Unidos em Huntington Beach e se divertiu nas ondas quentes de Stella Maris. Ele arriscou vários aéreos na vitória sobre o paranaense Peterson Crisanto, o paulista Eric Bahia e o baiano Fabrício Bulhões.

Início do QS 300 feminino

Na sequência, rolaram as quatro baterias da primeira fase do QS 3000 feminino, que definiram as adversárias das 32 cabeças de chave desta terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Elas vão estrear a partir das 8h00 da sexta-feira, com a campeã em Salvador no ano passado, Silvana Lima, começando a defender o título no segundo confronto do dia, contra a catarinense Kiany Hyakutake e duas surfistas da Bahia, Maria Eduarda Cesar e a vencedora da triagem na quarta-feira, Catarina Lorenzo.

A pernambucana Monik Santos em ação | Foto: Daniel Smorigo | World Surf League

Catarina competiu na primeira bateria feminina da quinta-feira e passou em segundo na vitória da atual campeã paulista, Sol Carrion. Na segunda, a experiente pernambucana Monik Santos surfou muito bem e conseguiu uma nota 7,17 na sua melhor onda. Com ela, totalizou 12,67 pontos contra a catarinense Pamella Mel e outra jovem baiana que veio da triagem, Samira Vitória.

Na bateria seguinte, uma estreante em etapas da World Surf League, a jovem paraibana Ana Luiza, derrotou a peruana Brianna Barthelmess e mais uma classificada na triagem, Tamires da Silva. E na última bateria do dia, a paranaense Luara Mandelli bateu as marcas da Monik Santos, fazendo novos recordes para a categoria feminina do Circuito Banco do Brasil de Surfe da Bahia, nota 7,50 e 13,00 pontos. A baiana Potira Castaman, que mora em Florianópolis (SC), ganhou a última vaga para a segunda fase da sua conterrânea, Ingrid Hamdan.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 é uma realização da WSL Latin America e esta terceira etapa, com status QS 3000 na Praia de Stella Maris, acontece com patrocínio do Banco do Brasil e apoio da Prefeitura Municipal de Salvador. O surfe é uma das modalidades olímpicas do Festival “Tamo Junto Nesse Game”.

O Vôlei de Praia que também começou na quarta-feira, o Skate e a Corrida de Rua, acontecem no Centro de Convenções de Salvador, que foi aberto para o público na quinta-feira, com ativações culturais e a Arena Gamer BB funcionando para os amantes dos eSports.