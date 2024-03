Problema na defesa: Bahia é vazado pela quarta vez em inícios de jogos | A TARDE

Apesar de ter se classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Bahia voltou a apresentar um problema já visto anteriormente na temporada: sofrer um gol nos primeiros minutos do jogo. Um gol contra de Caio Alexandre abriu o placar para o Caxias no empate desta terça, 12, com apenas 5 minutos de bola rolando.

Questionado sobre o assunto, Rogério Ceni admitiu o problema e avalia que é necessário estar mais concentrado nestes momentos iniciais. Ele ainda citou a última partida do time, o triunfo contra o Ceará, em que o Tricolor também saiu atrás cedo.

"Primeiro chamar atenção sobre os inícios dos jogos. A gente tem sofrido gols sempre nos começos dos jogos. Acho que a gente precisa ter mais atenção para isso. Contra o Ceará foi assim", indicou Ceni.

Acontece que a partida contra o Vozão já era a terceira em que o Bahia era vazado no início. Somando com o empate diante dos gaúchos, já é quarta oportunidade em que isso acontece em 15 jogos com a equipe principal, sendo que em duas o Tricolor saiu derrotado.

Competições diferentes e adversários diferentes, mas a mesma tônica. O Esquadrão sofreu gols até os 10 minutos do primeiro tempo contra quatro equipes distintas. Duas dessas partidas tinham um caráter de grande importância: o clássico contra o Vitória e este último duelo contra o Caxias, por ser um jogo único e eliminatório.

Veja abaixo a lista detalhada destes jogos:

River 1x0 Bahia - gol sofrido aos 7 minutos - Copa do Nordeste

Vitória 3x2 Bahia - gol sofrido aos 5 minutos - Campeonato Baiano

Ceará 1x2 Bahia - gol sofrido aos 10 minutos - Copa do Nordeste

Caxias 2x2 Bahia - gol sofrido aos 5 minutos - Copa do Brasil

Após uma longa maratona de jogos fora de casa, o Bahia agora terá uma sequência de três jogos na Arena Fonte Nova para tentar corrigir esse problema defensivo. O primeiro deles será contra o Jequié neste sábado (16), às 16h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano.