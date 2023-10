Professores de corrida de rua celebram o crescimento da prática | A TARDE

Em um cenário onde a busca por um estilo de vida mais saudável tem ganhado espaço, a prática da corrida surge como uma escolha popular e acessível. Além de demandar apenas um par de tênis e um espaço ao ar livre, a corrida é um esporte que pode ser praticado em grupo, o que serve de motivação para muitas pessoas.

O crescimento no número de corredores de rua não é apenas uma tendência, mas um reflexo da crescente conscientização sobre a importância da atividade física para a saúde e o bem-estar. Neste contexto, a A TARDE Run se destaca como uma oportunidade única para os entusiastas da corrida testarem seus limites e celebrarem o espírito de superação.



Bacharel em educação física, o professor de corrida de rua Saulo Mattos destacou que inicialmente o corredor chega ao esporte em busca dessa vida mais ativa, com atividade física, mas que aos poucos o desejo em melhorar o desempenho vai crescendo.



“Normalmente as pessoas começam a praticar buscando saúde e qualidade de vida, ou por estética e também por questões de convívio social. Aos poucos, com a evolução do seu condicionamento físico, os objetivos de performance começam a aparecer: vontade de ficar mais rápido, correr maiores distâncias e participar de eventos oficiais”, explicou Saulo, que é sócio diretor da Flash Assessoria Esportiva.



Saulo treina corredores de rua | Foto: Arquivo pessoal

Para ele, o aumento da oferta de maratonas e corridas como a A TARDE Run é benéfico para incentivar a prática esportiva e a melhora na qualidade de vida, mas é essencial os cuidados com a segurança e a saúde dos participantes.



“Eu vejo [o aumento no número de corridas] com bons olhos no sentido de promoção da saúde e da modalidade em si, acho que temos diversas provas relevantes no cenário baiano. Contudo não adianta simplesmente criar eventos sem ter as condições necessárias para tal, questões de infraestrutura, segurança e até premiação para os atletas de elite”, ressaltou.



Quem pensa parecido é Renato Maia, que também é formado em educação física. No entanto, Renato alertou para o risco de competir toda semana, como alguns corredores gostam de fazer, pois isso aumenta o risco de lesões.



“O crescimento [no número de corridas] é bom, pois as pessoas têm opções para montar um calendário de eventos. Contudo isso deve ser feito de forma planejada, já que algumas pessoas querem participar de provas todo final de semana e isso é ruim para o planejamento, podendo também aumentar risco de lesões”, explicou o profissional ao Portal A TARDE.



Também é importante alertar sobre as distâncias que cada competidor deve correr. Para quem está iniciando a prática o ideal é se desafiar com provas mais curtas, com um índice de intensidade um pouco menor e, aos poucos, ir aumentando a distância.



“Existe uma diferença no volume de treinamento que se precisa para fazer as provas. Para participar de uma maratona (42km) é necessário ter um planejamento a longo prazo e passar por distâncias menores gradativamente. O tempo necessário para chegar a fazer uma maratona é muito individual, depende de diversos fatores e devemos respeitar todo o processo de evolução”, disse Renato Maia.



Renato durante uma corrida | Foto: Arquivo pessoal

E para você que quer iniciar no mundo da corrida ou que vai participar da A TARDE Run, os profissionais também prepararam algumas dicas, confira aí.



“Treine adequadamente: É importante que você esteja fisicamente preparado para a corrida e o ideal é que procure uma assessoria esportiva voltada a corrida de rua para ter as orientações necessárias. Use roupas adequadas: escolha roupas leves e confortáveis para correr. Certifique-se de usar um tênis adequado para corrida, assim como meias confortáveis. Hidrate-se bem, alimente-se bem para ter energia suficiente para o desafio e claro mantenha a mentalidade positiva, acredite em si mesmo e na sua capacidade”, concluiu Saulo.



“O primeiro passo para iniciar não só a corrida como qualquer atividade física é buscar um profissional formado e habilitado que possa direcionar todo o processo de treinamento”, complementou Renato.



A TARDE Run



O Grupo A TARDE celebra 111 anos de história com a primeira edição da A TARDE Run, a maratona da Bahia, marcada para o dia 15 de outubro. Com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos, o evento conta com um diferencial: a representatividade olímpica. Isto porque para completar a prova, o corredor precisará dar a volta olímpica no gramado da Arena Fonte Nova, como acontece na disputa das Olimpíadas.



As inscrições para a A TARDE Run estão abertas no site da TicketSports para pessoas a partir dos 18 anos de idade. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.



A corrida contará com provas de 5km, 10km, 21km e os 42km exigidos pelas maratonas, disputadas nas categorias individual feminina e masculina. As largadas estão previstas para às 5h15, nas provas de 42km e 21km, e 5h30 nas provas de 10km e 5km, com o funil de chegada sendo fechado às 12h. Haverá postos de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada.



Os cinco primeiros colocados em cada prova, tanto nas categorias masculina quanto feminina, receberão troféus. Além disso, todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de participação. A premiação em dinheiro ainda será definida.



Realizada pelo Grupo A TARDE, a maratona da Bahia conta com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.