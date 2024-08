Projeto CT dos Campeões muda vidas no entorno da Fonte Nova

Dança e arte marcial tradicional na Bahia é ensinada à garotada - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

“Promover o desenvolvimento socioeconômico e impulsionar a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos moradores da nossa comunidade”, esse é o lema do projeto social Vizinhos da Arena, que nasceu em 2013, junto com a construção da Arena Fonte Nova. Ao longo dos anos, promovendo ações como feiras de serviços, arrecadações de alimentos para doações, parceria com outras instituições de cunho social e sorteios de ingressos para jogos e eventos, a iniciativa já impactou positivamente a vida de dezenas de moradores dos bairros do Dique do Tororó, Engenho Velho de Brotas, Nazaré e Tororó.

Contudo, o carro-chefe do Vizinhos da Arena é o CT dos Campeões, projeto inaugurado em janeiro de 2023, em parceria com o instituto Terra Firme, que oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu, boxe e defesa pessoal, principalmente para crianças e adolescentes, mas também para mulheres. As turmas do CT, Filhos do Tatame (jiu-jitsu) e Boxe e Defesa Pessoal Evolution, contêm 30 alunos cada e desenvolvem suas atividades dentro da própria Arena Fonte Nova.

Além destas modalidades, o CT também oferta aulas de uma das formas de dança e arte marcial mais tradicionais do Brasil e especialmente de Salvador: a capoeira. Com aulas ministradas pelo professor Matheus Fabiano, a Arena Paranauê não só ajuda a perpetuar uma das mais ricas formas de expressão cultural da cultura afro-brasileira, mas também a manter os jovens longe do crime e das drogas.

Mestre Matheus ensina aos alunos e ajuda na formação deles | Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

“A capoeira, principalmente dentro da comunidade, contribui para que o número de pessoas que entre no mundo da criminalidade e das drogas diminua. Tive muitos amigos que seguiram no caminho errado, só que eu e outros amigos que também faziam capoeira, não entramos nesse mundo e somos cidadãos de bem. A capoeira tem esse viés de resgate da juventude para não entrar na vida da criminalidade”, contou Matheus ao MASSA!.



Conhecido como “Dentadura” dentro da capoeira, o professor tem 26 anos de idade e está desde os 13 neste mundo, que transformou sua vida para melhor, lhe trazendo aprendizados e ajudando com problemas de sobrepeso. “É muito gratificante o retorno que as crianças me dão, eu vejo a evolução delas, vejo o comportamento delas. Também dou conselhos. E quando não tem aula, as mães me enviam recados das crianças me perguntando sobre quando terá aula. A capoeira só tem a agregar na vida das crianças”, realçou o mestre.

Márcia Melo e os filhos Samantha e Alexsander | Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Famílias valorizadas



O projeto Vizinhos da Arena, através do CT dos Campeões, chega a impactar positivamente a vida de famílias inteiras, como é o caso de Márcia Melo e seus dois filhos Samantha e Alexsander Melo. A mãe participa das aulas de boxes pela manhã e os dois irmãos fazem capoeira à tarde.

“Antigamente era difícil conseguir vaga nesse tipo de projeto, tinha muita burocracia, mas hoje está mais simples e não podemos jogar fora essa oportunidade. Principalmente hoje em dia, prefiro as crianças aqui do que na rua. O esporte está dando outras oportunidades a essas crianças”, garantiu a mamãe e também atleta.

“Mudou muito nossa vida, porque é um tédio ficar em casa, e temos que ficar em casa por causa da violência. Então, aqui eles se distraem, fazem novas amizades, ficam um pouco longe das tecnologias por um tempinho e desenvolvem novas habilidades, como raciocínio lógico e coordenação motora, um problema que o menor tinha. O esporte muda a vida de uma pessoa”, completou.

Rian Oliveira, de 15 anos, aproveita aulas pra evoluir | Foto: Téo Mazzoni

Transformando vidas



Um dos alunos mais velhos da turma da Arena Paranauê, Rian Oliveira, de 15 anos, decidiu entrar no projeto só por curiosidade, mas acabou adorando a modalidade.

“A capoeira me chamou a atenção porque vi um professor fazendo uma aula na escola, colégio. E por isso resolvi fazer para ver se era bom, comecei a praticar e gostei. Me ajudou a melhorar minha flexibilidade e me sinto mais seguro porque aprendemos vários golpes”, comentou o garoto.