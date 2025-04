Projeto oferece aulas gratuitas de capoeira em Salvador e no interior

Núcleo de Esporte de Capoeira na Bahia oferta aulas gratutias em Salvador e interior do estado - Foto: Jéssica Tavares/Ascom Sudesb

O Núcleo de Esporte de Capoeira na Bahia (NUC) oferece 1.500 vagas de aulas gratuitas da modalidade. As aulas serão ministradas em Salvador, região metropolitana e cidades do interior do estado. Serão 30 núcleos, com 50 vagas cada, para crianças, jovens e adultos, homens e mulheres, abrangendo todas as idades.

Em ação desde desde julho de 2024, a iniciativa tem como objetivo divulgar e preservar a prática de capoeira na Bahia, além de reconhecer a força das entidades que fomentam o esporte em si.

As aulas são oferecidas em Camaçari, Canavieiras, Feira de Santana, Guanambi, Irará, Irecê, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Ouriçangas, Salvador, São Francisco do Conde, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

Na capital, os núcleos estão presentes nos bairros de Alto do Cabrito, Baixa dos Sapateiros, Boa Vista de São Caetano, Boca do Rio, Cajazeiras, Castelo Branco, Corredor da Vitória, Engomadeira, Ilha dos Frades, Largo 2 de Julho, Liberdade, Nordeste de Amaralina, Pau da Lima, São Gonçalo do Retiro, Sussuarana e Uruguai.

Para Vicente Neto, diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a capoeira é além de uma modalidade e precisa ser difundida na Bahia.

“A capoeira é uma manifestação cultural com uma forte identidade baiana e nós não poderíamos deixar de promover essa modalidade tão antiga e importante para nosso estado, por isso oferecemos aulas da capital ao interior para estimular ainda mais essa prática que mistura arte e esporte”, afirma.

Documentação exigida: cópia e originais de RG, CPF e comprovante de residência. Para menores de idade, também é necessária cópia de RG e CPF dos responsáveis, além de atestado de matrícula escolar.