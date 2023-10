Projeto Pedal segue com inscrições gratuitas para aulas de BMX

O Projeto Pedal BMX segue com inscrições abertas para as aulas gratuitas de bicicross direcionadas às crianças e aos jovens de 5 a 17 anos. As aulas estão sendo realizadas na pista de bicicross de Stella Maris, na Praça da Alameda de Guaratuba, em função das obras de requalificação que se encontram em execução na Pista Tertuliano Torres, na orla de Pituaçu, onde o projeto tradicionalmente oferece as aulas.

As 120 vagas disponíveis podem ser preenchidas pelos horários de aulas mediante as disponibilidades dos alunos. Eles podem optar pelo turno da manhã, das 8h às 11h, em três turmas, nas segundas e quartas-feiras, ou pela tarde, das 14h às 17h, também em três turmas, nas terças e quintas-feiras.

Para participar, os interessados deverão, no local e no horário das aulas, preencher a ficha de matrícula e apresentar os documentos originais e cópias do aluno e responsável; o comprovante de matrícula escolar; uma foto 3x4cm e o comprovante de residência. Todos os equipamentos de proteção e bicicletas especiais para a prática da modalidade são oferecidos ao aluno, tendo, inclusive, a oportunidade de fazer uma aula experimental antes de iniciar no projeto como forma de ambientação.

De iniciativa da Associação de Bicicross de Salvador (ABS), o Projeto Pedal tem o apoio há mais de 10 anos da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

Formação de talentos - Além da iniciação esportiva, o Projeto Pedal também é marcante na revelação de talentos do bicicross baiano, como nos casos do campeão mundial Jaldo Caribé, do campeão brasileiro Mardevacson Fonseca e de Paôla Reis, multicampeã já convocada para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, neste ano, e buscando consolidar a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.