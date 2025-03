Projeto promove aulas de artes marciais para mulheres acima de 45 anos

Alunas do projeto Mulheres que Lutam. aperfeiçoam técnicas de defesa pessoal - Foto: Divulgação / FBJJMMA

Teve início nesta terça-feira, 11, o projeto Mulheres que Lutam. A ação tem como objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecimento emocional e autoconhecimento, além de conscientização e educação sobre violência de gênero.

As aula inaugural foi realizada no Centro de Treinamento LG System, no bairro de Mussurunga, em Salvador, e contou com a presença de 55 alunas.

"Amei a aula. Esse projeto veio para arrasar, fazer a diferença para muitas mulheres e mostrar que podemos lutar e nos exercitar independentemente da idade e da nossa rotina puxada”, comentou a aluna Rosecleide Silva.

Segundo Evandro Nascimento, presidente da Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA (FBJJMMA), que promove o projeto Mulheres que Lutam, celebrou o início das aulas.

“Estamos muito felizes. Não esperávamos uma adesão tão grande quanto essa. O projeto previa o atendimento de 20 mulheres e as vagas foram preenchidas nos primeiros minutos, superando as expectativas e catalogando 45 mulheres, acima dos 45 anos de idade em 20 minutos”, disse.

Mulheres que Lutam

As aulas serão das 6h às 7h nas terças e quintas-feiras, com o atendimento de mais de 20 mulheres a cada três meses. O objetivo é que a mulheres desenvolvam, a partir das atividades: competências técnicas em defesa pessoal; fortalecimento emocional e autoconhecimento; e conscientização e educação sobre violência de gênero.

Coordenadora do Núcleo Mais Mulheres no Esporte, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Juliana Camões acrescenta que é muito interessante o projeto Mulheres que Lutam estar participando deste edital em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM).

“Esse projeto traz a proposta de combate à violência contra mulheres na medida que promove a capacitação técnica, o fortalecimento de questões emocionais e a conscientização social. É muito importante que haja um espaço para que as mulheres tenham informações para adquirir a consciência de situações de violência. Elas vão poder combater qualquer situação de vulnerabilidade que se encontre em razão da violência contra elas. Então, é muito importante iniciar esse projeto através desse edital, principalmente neste mês de representatividade, que temos o Dia Internacional da Mulher.”