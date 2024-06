Projeto promove curso de canoagem para surdos e deficientes auditivos | A TARDE

Pessoas surdas e com deficiência auditiva tem aulas gratuitas de canoagem em Salvador. O curso é promovido pelo Projeto Sinais e ocorre no clube no clube Kaiaulu Va’a, localizado na praia da Preguiça, na região da Avenida Contorno, no Centro da capital baiana.

A canoagem ajuda na diminuição de stress, ansiedade e angústia. O estudante Felipe Oliveira Silva, 18, comenta sobre a melhora na sua qualidade de vida após praticar a modalidade esportiva.

"Para mim foi uma experiência incrível, eu me senti muito confortável. A água me deu muita energia, me deu prazer", revela.

Ministradas por profissionais especializados em libras e técnicas de resgate e salvamento, as aulas são promovidas de maneira intuitiva, estimulando a interação entre os alunos.

“Capacitamos e certificamos a equipe com curso básico de libras, com professor surdo, pela Central de Libras da Prefeitura de Salvador em parceria com a Diretoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, temos acompanhamento de intérprete de libras da Rua Sinalizada e Dê um Sinal e adequamos a orientação de instrução e metodologia de aula para atender as pessoas surdas e com deficiência auditiva para promover uma experiência única e inesquecível na canoa havaiana”, explica Lorena Lago, gestora da Kaiaulu Va’a.

“Também percebemos um desenvolvimento da capacidade intuitiva dos surdos e deficientes auditivos. No caso do esporte e da surdez, o papel social e cultural da atividade física também é muito importante. Permite que os esportistas quebrem o isolamento e melhorem sua maneira de se comunicar e socializar com os outros surdos e ouvintes”

Os interessados devem fazer a inscrição no local com documento de identificação ou através do WhatsApp do projeto (71 98419-6372). O calendário de atividades pode ser acessado no Instagram do projeto e de seus parceiros.

