Projeto Verão Costa a Costa chega a Ilhéus nesta quinta-feira, 29 | A TARDE

A segunda edição do projeto Verão Costa a Costa está chegando a Ilhéus, localizada na Costa do Cacau, trazendo consigo um número recorde de modalidades esportivas. O evento acontecerá de quinta-feira, 29, a domingo, 04, na praia da Avenida Solares Lopes. Este município do sul da Bahia é o terceiro a receber esse projeto inovador, uma iniciativa do Governo da Bahia coordenada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em colaboração com a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Unisports e organização da MCS - Marketing Esportivo, com o apoio fundamental da Prefeitura Municipal de Ilhéus.

O principal objetivo do projeto é fomentar a prática esportiva, proporcionar entretenimento e contribuir para a geração de renda nos municípios ao longo da costa baiana. Serão oferecidas uma programação diversificada, incluindo clínicas esportivas, atividades culturais e de lazer, além de competições em diversas modalidades esportivas. Em Ilhéus, os participantes poderão desfrutar de 13 modalidades: Beach Soccer, Beach Tênis, Vôlei de Praia, Futevôlei, Skate, Futmesa, Baleado, Tae Kwon Do, Jiu Jitsu, Pickle Ball, Corrida (Treinão Solidário), Xadrez e Escalada.

Além disso, o Verão Costa a Costa oferece um Espaço Kids, onde as crianças podem se divertir e brincar sob a supervisão de monitores especializados, e uma Feira da Economia Solidária, que contará com a participação de mais de 30 empreendimentos. Essa feira visa impulsionar a geração de renda, proporcionando uma plataforma para artesãos e empreendedores solidários da região, associados ao Centro Público de Economia Solidária (Cesol) do Litoral Sul, apresentarem seus produtos.

Confira a programação:

Quinta-feira (29/03)

Clínicas esportivas nas modalidades: volei de praia, futvolei, beach tennis, beach soccer, pickleball, skate e xadrez.

Horário: 09h ás 12h e das 14h às 19h

Clínica de Tae Kwon do

Horário: 15:00

Esportes: Tirolesa, escalada e arvorismo

Hora: 15h

Abertura da Feira da Economia Solidária

Horário: 17h

Sexta-feira (01/03)

Café com jornalistas

Hora: 08h

Clínicas Esportivas nas modalidades: volei de praia, futvolei, beach tennis, beach soccer, pickleball, skate e xadrez.

Esportes: Tirolesa, Escalada e Arvorismo

Espaço Kids

Horário: 09h às 12h e 14h às 19h

Feira da Economia Solidária

Horário: a partir das 9h

Clínica de Tae Kwon do

Horário: 15h

Clínica de Jiu Jitsu

Horário: 16h

Cinema

Filme: Minha mãe é uma peça 3

Horário: 18h

Sábado (02/03)

Entrega das camisetas do Treinão Solidário

Horário: 6h às 7h

Aquecimento Treinão

Horário: 07h15

Largada Treinão

Horário 07h30

Competições esporitvas nas modalidades: baech tennis, beach soccer, futvôlei, vôlei de praia e xadrez.

Espaço Kids

Horário: 09h às 12h e 13h30 às 18h

Esportes radiciais: tirolesa, escalada e arvorismo

Horário: 13h às 21h

Feira da Economia Solidária

Horário : a partir das 9h

Shows

Horário: 18h

Domingo (03/03)

Competições esportivas nas modalidades beach tennis, beach soccer, futvôlei e vôlei de praia.

Torneio de baleado

Atividades infanto-juvenis

Horário: 08h

Torneio de Jiu Jitsu

Horário: 09h às 11h

Esportes radiciais: tirolesa, escalada e arvorismo e Feira da Economia Solidária

Horário: 09h ás 17h