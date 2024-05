Projeto X é superação total no jiu-jitsu e luta para realizar sonhos | A TARDE

Implantado no bairro de Cosme de Farias desde 2018, em Salvador, o Projeto X nasceu a partir de um treino voluntário de jiu-jitsu na varanda da residência do casal Débora de Almeida e Heron Xavier - idealizadores da iniciativa -, e ganhou uma proporção gigantesca. Atualmente, mais de 70 crianças e adolescentes carentes da localidade e bairros vizinhos como Brotas, Engenho Velho e outros, encontram momentos de lazer, interação e, sobretudo, acolhimento.

“Na época, algumas crianças viram meu marido treinando na varanda. Elas se aproximaram e perguntaram se podiam treinar também. Então ele ensinou alguns movimentos. Quando acabou a aula as crianças perguntaram: amanhã tem de novo? Como ele estava de férias, respondeu que sim. Nessa brincadeira foi o mês inteiro de atividades e, de lá até aqui, não paramos mais”, contou Débora ao MASSA!.

Depois de muitos dos seus atletas conquistarem medalhas em competições estaduais, chegou a hora do Projeto X embarcar rumo a mais uma nova conquista: trazer para a Bahia medalhas do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que acontecerá em junho, em São Paulo. Seis alunos da iniciativa passaram na seletiva para participar da competição e estão prestes a alcançar esse tão desejado sonho.

Mas, para que isso aconteça, é necessário que consigam arcar com os custos de passagens, materiais, hospedagem, lanches, transporte local e outras demandas que exigem investimento financeiro. No entanto, a vontade de representar o Projeto X é tão grande que os selecionados Amanda Ramos, 10 anos, Carlos Augusto, 9, Sávio Alberto, 9, Gustavo Benício, 13, Natanael Neri 13, e Maria Eduarda Andrade,14, têm se virado como podem. Com muita humildade e determinação, eles estão comercializando picolés, sorvetes, brigadeiros e ferro velho para arrecadar essa grana.

“O Brasileiro, na verdade, é como se fosse a Copa do Mundo. É o campeonato mais importante, e eles estão indo representar a Bahia, que até hoje não teve nenhuma criança campeã nessa modalidade, e a gente tem preparado eles para isso”, declarou a engajada Débora.

Os interessados em contribuir com a realização desse sonho podem deixar mensagem no Instagram por meio do @projetox, e informar de que forma será a ajuda. Há também a possibilidade da doação financeira ser via PIX por meio da chave celular 71 98617-9609 (Heron Xavier).