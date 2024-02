Protocolo antissuicídio foi ativado pós-julgamento de Daniel Alves | A TARDE

O estado emocional de Daniel Alves após o término do julgamento causou preocupação entre educadores, funcionários e outros detentos, conforme relatado por um preso a um jornalista. Segundo o relato, o lateral foi observado como "deprimido e desanimado" enquanto estava nas instalações da prisão de Brians.

Devido a essa preocupação, a administração prisional teve que implementar um protocolo de prevenção ao suicídio. “Por medo de que ele se cortasse ou fizesse alguma loucura, ele estava com esse protocolo no dia seguinte ao julgamento”, contou a jornalista ao relatar a revelação do preso.

O julgamento de Daniel Alves teve uma duração de três dias e foi encerrado em 7 de fevereiro. Durante a audiência do último dia, foram ouvidos peritos forenses, policiais científicos, peritos da defesa e o próprio atleta. Após o término, a Corte tem um prazo de 20 dias para anunciar a sentença, e hoje, dia 18, ainda restam nove dias para o final desse prazo.