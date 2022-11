Próximo adversário do Bahia surpreende e demite treinador

Adversário do Bahia na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo programado para o próximo domingo, 6, às 18h30, no Rei Pelé, o time do CRB surpreendeu e demitiu, nesta quinta-feira,3, o técnico Daniel Paulista, que havia anunciado a renovação contratual até 2023.

Para o confronto contra o Bahia, o treinador deve ser Daniel Barbosa, que é responsável pelo comando das divisões de base da equipe alagoana.

Daniel Paulista comandou o CRB em 30 jogos, com 12 vitórias, 10 empates e oito derrotas, deixando o time na décima colocação com 50 pontos conquistados.

Nas últimas partidas, Daniel Paulista estava utilizando jogadores oriundos da base e com possibilidade de virar opção para a temporada 2023.

O Bahia entra em campo precisando vencer o CRB na última rodada para não precisar depender de outros resultados. Em caso de empate, a equipe pode ser a prejudicada por um julgamento do STJD, que pode dar pontos ao Vasco. Se perder, o time de Eduardo Barroca dependerá do resultado de outros jogos.