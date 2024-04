Próximo adversário do Vitória, Palmeiras vence na Libertadores | A TARDE

O Palmeiras venceu nesta quinta-feira, 11, Liverpool de Montevidéu. Após empatar fora de casa na estreia, o time paulista conseguiu uma vitória de virada no Allianz Parque. O placar final foi de 3 a 1.

Com o resultado, o time é líder do grupo F junto com o Independiente del Valle, ficando na frente pelo critério de saldo de gols.

Palemira e Vitória abrem caminho na Série A do Campeonato Brasilerio no próximo dia 14, em partida que será realizada no Barradão.