Próximo da Série A, Vitória renovará com Léo Gamalho para 2024 | A TARDE

Próximo de sacramentar o retorno para a Série A, o Vitória já iniciou os planejamentos para a temporada que vem. O artilheiro da equipe na Segundona, Léo Gamalho, renovará automaticamente com o Leão por mais uma temporada caso conquiste o acesso. As informações foram divulgadas pelo Bahia Noticias e confirmadas pelo Portal MASSA!.

A renovação do vínculo ocorre por conta de uma clausula no contrato do camisa 9 com o Rubro-Negro. Segundo Fábio Mota, presidente do clube, o atacante terá o contrato prorrogado de forma instantânea caso conquiste a promoção para a primeira divisão do Brasileirão.

Léo Gamalho chegou à capital baiana no final da temporada passada. Com a camisa do Leão da Barra, ele já coleciona 11 gols e duas assistências em 31 partidas no ano de 2023. Na Série B, é o maior goleador da equipe com nove marcados.

Apesar do ano complicado por conta das lesões, o jogador de 37 anos vive boa fase e pretende manter o ritmo para a disputa da primeira divisão nacional no ano que vem.

Líder da competição, o Rubro-Negro entra em campo nesta sexta, 20, quando duela contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada da Segunda Divisão.