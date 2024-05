Próximo de 30 partidas, Bahia é o time que mais jogou na temporada | A TARDE

Ainda envolvido em três competições na temporada, o Bahia é o time que mais disputou jogos no futebol brasileiro em 2024, com 29 partidas divididas entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Apesar de não estar em cinco competições, como o Fortaleza, o Bahia acumula dois jogos a mais devido ao fato do Baianão ser mais longo que o estadual cearense, além de uma partida do Leão do Pici no Brasileirão ter sido adiada.

Preocupado com o excesso de partidas, o técnico Rogério Ceni rodou o elenco no início do ano, deixando claro que o Brasileiro seria prioridade para o Bahia. No entanto, alguns jogadores já apresentam uma minutagem mais elevada em comparação com os demais.

Dos oitos atletas que já passam de 1500 minutos em campo em 2024, estão incluídos todos os meio-campistas considerados titulares. O 'Quarteto Fantástico' formado por Cauly, Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Jean Lucas está todo na lista, além de Thaciano e Luciano Juba, que são destaques na temporada.

Jean Lucas - 23 jogos e 1749 minutos

Cauly - 22 jogos e 1622 minutos

Marcos Felipe - 18 jogos 1620 minutos

Caio Alexandre - 26 jogos e 1610 minutos

Thaciano - 23 jogos e 1607 minutos

Luciano Juba - 24 jogos e 1544 minutos

Kanu - 17 jogos e 1511 minutos

Éverton Ribeiro - 22 jogos e 1502 minutos

Apesar da alta quantidade de jogos, o Bahia não vem enfrentando tantos problemas relacionados a lesões. De acordo com Ceni, o segredo para manter a base do time saudável foi a alta rotatividade no elenco nos primeiros meses.

"Hoje a gente entende que valeu ter passado janeiro e fevereiro trocando oito jogadores por jogo. Estamos sem lesões musculares. A gente consulta todos os departamentos para ter certeza que pode escalar os jogadores. Agora temos quatro dias de treino para nos preparar bem. O Botafogo é o líder do Campeonato, joga muito bem, vai ser um jogo bem complicado lá", disse Ceni após o triunfo contra o Criciúma, na terça-feira, 30.

Agora, o Bahia se tornará o primeiro time a completar 30 partidas em 2024. Isso vai acontecer no domingo, 5, quando o Tricolor vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.