PSG aceita oferta do Al Hilal por Mbappé e autoriza negociação

A novela envolvendo a saída do atacante Kylian Mbappé do PSG parece estar perto de um final. O jogador teve seu nome especulado em possíveis negociações com o Real Madrid e o Tottenham, mas o seu destino deve ser o Al Hilal.

O acerto estaria próximo segundo a informações do site Sky Sport, o Paris Saint-Germain aceitou a histórica oferta de £259 milhões do Al Hilal por Kylian Mbappé. O PSG deu autorização ao clube saudita Al Hilal para iniciar negociações com o atleta.

O craque francês, que é o atual capitão da seleção francesa, tem apenas mais um ano de contrato com o PSG, e sua luta em assinar uma extensão gerou especulações sobre seu futuro. Rumores sugerem que os campeões franceses acreditam que o jogador tem a intenção de se juntar ao Real Madrid sem custos na próxima temporada de verão.

O Paris Saint Germain recebeu diversas propostas por Mbappé, incluindo uma oferta recorde do Al Hilal. Além de dinheiro, algumas ofertas também incluíam jogadores como parte do negócio. No entanto, o clube da Arábia Saudita destacou sua intenção ao apresentar a oferta que estabelece um novo recorde mundial.