PSG anuncia oficialmente saída de Messi do clube

O Paris Saint-Germain anunciou, neste sábado, 3, a saída oficial o craque Lionel Messi ao fim da temporada. O último jogo do argentino com a camisa do PSG será ainda neste sábado, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes.

“Depois de duas temporadas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain terá fim ao término da temporada 2022/23. O clube deseja, com uma emoção garantida, muitos outros sucessos a Leo na sequência de sua carreira”, diz o comunicado.

"Estou muito feliz por ter representado o PSG. Desfrutei muito de jogar nesta equipe com jogadores muito bons. Quero agradecer ao clube pela experiência maravilhosa que vivi em Paris", disse o argentino à ESPN.

Há dois anos no clube, Messi fez 74 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do Paris Saint-Germain. O jogador conquistou duas vezes o Campeonato Francês e levantou também um troféu da Supercopa da França. Apesar disso, não conseguiu o grande objetivo do clube, que é a Champions League.



Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023