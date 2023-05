PSG conquista Campeonato Francês pela 11ª vez em sua história

Com gol de Lionel Messi, o Paris Saint-Germain conseguiu contra o Strasbourg o ponto que precisava para garantir o título do Campeonato Francês, o 11º de sua história, e se tornou o maior vencedor da competição.

Com 85 pontos, o PSG abre quatro de vantagem sobre o Lens, que derrotou o Ajaccio por 3 a 0 e garantiu o vice-campeonato.

"É um título histórico. Estou muito feliz e, principalmente, não quero que o título seja banalizado", pediu o técnico do time parisiense, Christophe Galtier.

"Volto a repetir, porque ninguém parece querer entender, que foi uma temporada muito particular, na qual foi preciso manter o rumo apesar de todo mundo pensar que estávamos afundando. Dou os parabéns aos meus jogadores por isso", acrescentou Galtier em entrevista coletiva.

Após dominar amplamente o primeiro tempo, o PSG abriu o placar depois do intervalo em uma jogada que começou pela esquerda com Kylian Mbappé, que serviu Messi para marcar (59').

O título começava a ser comemorado no banco do parisiense quando um ex-jogador do clube, Kevin Gameiro, empatou para o Strasbourtg (79') e deu emoção à reta final da partida, embora o placar não tenha se mexido.

O ponto conquistado pelo PSG impediu de continuar na luta pelo título o Lens, que bateu sem dificuldades o já rebaixado Ajaccio (19º) e, além do vice-campeonato, conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Olympique de Marselha (3º) terminou a semana de comemorações pelo 30º aniversário do título da Copa da Europa (atual Champions), o único de um clube francês, com uma derrota no Vélodrome por 2 a 1 para o Brest (14º).

Desta forma, o Olympique terá que passar pela fase prévia da próxima Liga dos Campeões.

Com Angers, Ajaccio e Troyes já rebaixados, boa parte das atenções da penúltima rodada se voltaram para a luta para escapar da última vaga que leva à segunda divisão.

A derrota do Nantes (17º) para o Lille (4º) por 2 a 1 e o empate do Auxerre (16º) com o Toulouse (13º) em 1 a 1 não mudaram o panorama e ambas as equipes vão brigar pela permanência na última rodada.

Na parte de cima da tabela, Lille, Rennes e Monaco vão disputar a 4ª e a 5ª posições para definir os classificados para a Liga Europa e a Liga Conferência.