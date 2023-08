PSG corta Mbappé de amistosos no Japão em meio a rumores de saída

O Paris Saint-Germain deixou de fora o atacante Kylian Mbappé dos amistosos do clube no Japão na próxima semana. Isso poderia apontar para uma saída do astro ainda nesta temporada.

Uma possível despedida do jovem está sendo especulada em veículos da imprensa francesa e da europeia. O motivo é que o jogador tem contrato apenas até julho de 2024 e não teria demonstrado interesse em estender o vínculo.

Nos últimos dias, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, destacou que nenhum atleta está acima do clube e que aqueles que não desejam permanecer podem sair. Assim, a possibilidade de Mbappé se transferir da equipe francesa caso uma proposta interessante chegue cresce.

É válido ressaltar que antes de renovar com o Paris Saint-Germain, o atacante esteve próximo de rumar para o Real Madrid. A possível ida aconteceu ao final da temporada 2021/22, com o clube espanhol permanecendo de olho no astro, conforme noticiado pela mídia espanhola.

Com o novo vínculo, Mbappé se tornou a principal figura do clube francês, que contava com Messi e ainda tem no elenco Neymar. Apesar dos números positivos na última temporada, o jogador não conseguiu levar o time à sonhada conquista da Liga dos Campeões, parando nas oitavas de final, para o Bayern de Munique.

Nesta sexta-feira, o PSG venceu amistoso contra o Le Havre AC por 3 a 1, com um dos gols sendo do francês. O atacante entrou apenas na segunda etapa, aos 20 minutos.