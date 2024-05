PSG empata em casa com Le Havre e título do Francês é adiado | A TARDE

O Paris Saint-Germain não conseguiu passar do empate em 3 a 3 diante do Le Havre sob uma chuva no Parque dos Príncipes, neste sábado (27) pela 31ª rodada da Ligue 1.

O resultado mais uma vez adia a festa do clube parisiense, que precisava dos três pontos para alcançá-lo.

Apesar do empate, o PSG pode garantir o décimo segundo título do campeonato francês de sua história já neste domingo se o Monaco não vencer em sua visita ao Lyon.

Mas além de prolongar a espera pelo que parece ser uma conquista inevitável do título, o empate diante do 15º colocado da tabela, e depois de estar perdendo por 3 a 1, não é o melhor dos incentivos para encarar com otimismo o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique tiveram que correr contra um prejuízo maior durante quase todo o jogo, embora tenham mostrado personalidade antes do confronto da Champions com o jogo de volta marcado para 7 de maio.

O resultado foi pelo menos melhor do que o obtido pelo seu próximo adversário: o Dortmund foi goleado horas antes pelo Leipzig (4-1).

- "Somos campeões" -

"Somos campeões, haja festa ou não, não me importa, somos campeões da liga, não há dúvida. São 29 gols de vantagem no saldo em relação ao segundo colocado. Já me sinto campeão, mesmo se não somarmos mais pontos seremos campeões", afirmou Luis Enrique na coletiva de imprensa após o jogo.

"Vamos tentar estar na final da Liga dos Campeões, esse é o nosso objetivo, para o qual vamos dedicar todo o nosso empenhoo, todo o nosso esforço, e acho que a equipe está no melhor momento da temporada sem dúvida", acrescentou.

A defesa do PSG apresentou muitas lacunas, com o brasileiro Lucas Beraldo e o português Danilo lentos e passivos nos dois primeiros gols do Le Havre.

Christopher Opéri abriu o placar para os visitantes aos 19 minutos quando avançou com espaço e deu um belo chute cruzado de pé esquerdo.

Bradley Barcola empatou aos 29 empurrando para a rede um cruzamento de Warren Zaïre-Emery.

Ainda no primeiro tempo o atacante André Ayew recolocou seu time na frente com um golaço em que recebeu um passe de calcanhar de Loïc Nego (38').

- Mbappé, reserva e discreto -

Na segunda etapa Danilo provocou um pênalti ao cometer uma falta desnecessária sobre Nego dentro da área. O meia Abdoulaye Touré converteu a cobrança e ampliou (61').

Até que veio a reação parisiense, quando parecia que não haveria tempo. O lateral-direito marroquino Achraf Hakimi diminuiu chutando na saída do goleiro (78') e o centroavante português Gonçalo Ramos deixou tudo igual ao desviar de cabeça nos acréscimos um cruzamento na medida do sul-coreano Lee Kang-in (90'+5).

O astro Kylian Mbappé, que entrou em campo no intervalo, foi discreto pelo lado esquerdo em sua penúltima partida da Ligue 1 no Parque dos Príncipes.

Ele lutou até o fim, mas desta vez não foi decisivo.

Com este ponto, o Le Havre, que havia perdido oito dos últimos dez jogos, sai da posição de repescagem e fica provisoriamente em 15º lugar com 31 pontos.