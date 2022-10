PSG faz 7 a 2 e Juve é desclassificada: confira os jogos da Champions

O Paris Saint-Germain se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões com uma vitória maiúscula sobre o Maccabi Haifa, aplicando um 7 a 2 nesta terça-feira, 25, no Parque dos Príncipes pela 5ª rodada da fase de grupos.

Os parisienses, que mantêm a liderança do Grupo H, chegaram aos 11 pontos com a vitória, os mesmos que o Benfica (2º), mas o melhor saldo de gols os coloca à frente na chave. Pelo mesmo grupo, o Benfica também garantiu a classificação para as oitavas ao vencer por 4 a 3 a Juventus, que acabou sendo eliminada, em um jogo espetacular realizado em Lisboa.

O time de Turim (3º), bicampeão da Champions League, vai tentar conquistar ao menos o terceiro lugar, que lhe dá acesso às oitavas de final da Liga Europa.

O Borussia Dortmund garantiu sua classificação para a próxima fase ao empatar em 0 a 0 com o Manchester City nesta terça-feira, 25, no Signal Iduna Park. Este empate, mesmo com a vitória do Sevilla sobre o Copenhague, elimina os espanhóis. Por sua vez, o City, que já estava classificado, assegurou a primeira posição do Grupo G.

Mais cedo, os 3 a 0 do Sevilla sobre o Copenhague chegaram a manter vivas as chances de classificação do time espanhol, ainda que remotas.

Ainda invicto desde a chegada do técnico Graham Potter, o Chelsea se classificou ao vencer nesta terça-feira, 25, o Salzburg por 2 a 1 fora de casa enquanto o Milan goleou o Dínamo Zagreb, por 4 a 0, também como visitante.

Com 10 pontos, os 'Blues' não podem mais ser alcançados pela equipe austríaca, terceira colocada, que permanece com 6 pontos. O Milan é o segundo com 7 pontos.

O RB Leipzig venceu o Real Madrid por 3 a 2 e agora vai decidir na última rodada com o Shakhtar Donetsk a segunda vaga do Grupo F, enquanto os espanhóis já estão classificados. A derrota, na primeira nesta edição da Champions, tirou do time espanhol a chance de se garantir antecipadamente como primeiro da chave.

No outro jogo do grupo, o Shakhtar empatou em 1 a 1 com o Celtic na Escócia e,para chegar às oitavas, precisa vencer na semana que vem o Leipzig.