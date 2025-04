Psicóloga do esporte destaca importância da saúde mental dos atletas

Marisa Markunas é psicóloga do esporte e foi uma das debatedoras do II Forum Mulher no Esporte 2025 - Foto: Helena Barreto / COB

Um dos debates no Fórum Mulher no Esporte 2025 foi a saúde mental, tema recorrente em relação a atletas de alto rendimento. Ao Portal A TARDE, a psicóloga do esporte Marisa Markunas destacou os desafios que as atletas passam desde as divisões de base das modalidades e da necessidade do cuidado com a parte mental.

“Principalmente as atletas mulheres, que para chegarem ao alto rendimento, passam por muitas situações desafiadoras, principalmente no início da carreira. É fundamental fomentar a saúde mental desde a base”, afirmou Marisa.

A psicóloga relembrou a evolução do debate dentro do próprio COB. Se nos Jogos do Rio 2016 o tema era preparação mental, em Tóquio 2020 o foco já era a saúde mental como parte da formação integral.

Marisa também revelou um bastidor curioso da última preparação olímpica. Durante o aquecimento para uma das competições em Paris, Rebeca Andrade mentalizava receitas de bolo como forma de manter o equilíbrio emocional.

“Para muitos, pareceu uma distração. Mas, na verdade, era uma estratégia de controle emocional. Algo treinado com sua psicóloga. Ficar pensando em algo do cotidiano, como o hobby de cozinha, ajudou a reduzir a ansiedade e impediu que ela se deixasse influenciar pelo desempenho das adversárias”, revelou Marisa.

A estratégia curiosa deu certo e Rebeca conquistou o ouro olímpico. Segundo Marisa Markunas, cada modalidade e cada atleta têm formas individualizadas de focar e se preparar emocionalmente para as respectivas competições.

“Essa preparação precisa ser feita respeitando as características da mulher atleta, com escuta, com cuidado, com entendimento da rotina e das suas demandas específicas”, declarou.

“Estamos em um momento muito promissor. A prevenção de violências, a promoção do esporte seguro e a valorização da saúde mental são os caminhos para que o esporte feminino continue crescendo com força, equilíbrio e humanidade”, concluiu.