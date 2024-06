PVC lembra 'sacanagem' feita por Neto: 'Poderia ter morrido'

Episódio ocorreu durante final do Mundial de Clubes - Foto: Reprodução

A 'maior sacanagem' já feita contra o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, foi protagonizada pelo ex-jogador e apresentador Neto. Em entrevista ao Uol, o jornalista lembrou o episódio, ocorrido durante a final do Mundial de Clubes entre Corinthians x Chelsea, em 2012.

Na ocasião, Neto espalhou que o jornalista estava "torcendo contra o Corinthians" após observar uma reação dele após uma defesa do goleiro Cássio.

"Maior sacanagem que fizeram comigo foi o Neto que fez. Eu estava torcendo pelo Corinthians, foi uma das maiores coberturas que fiz na minha vida, e todo mundo do Corinthians era muito generoso comigo, tanto que a primeira entrevista após o título o Tite deu para mim e o André Plihal".

Ele contou que o ex-jogador do Corinthians "passou sete anos" contando esta história e que isso poderia tê-lo prejudicado nas idas ao estádio do clube, em Itaquera. "Eu poderia ter apanhado em Itaquera, poderia ter morrido em Itaquera. Mas eu vou lá, ou a qualquer outro estádio, com o maior orgulho, porque eu amo futebol. Então você dizer para mim que eu torci contra fulano ou sicrano, com todo o respeito, vai à merd*, porque eu trabalho para cacet*, desde que eu tinha 15 anos, para ser jornalista esportivo. Isso é muito sério para mim".

PVC explica que tudo foi um mal-entendido, pois ele apenas considerou aquela uma "jogada espetacular, sensacional" ao soltar um palavrão. Após uma conversa, a situação foi resolvida entre eles.