Quatro brasileiros estão na lista de promessas do futebol mundial | A TARDE

O tradicional jornal inglês "The Guardian" divulgou a nova edição do "Next Generation 2023", que é a lista dos jogadores mais promissores do futebol mundial. A relação que traz atletas nascidos no ano de 2006, que completam 17 anos de idade, destaca quatro jogadores brasileiros: O centroavante Kauã Elias do Fluminense, além dos atacantes Endrick e Luis Guilherme, e do zagueiro Vitor Reis, todos do Palmeiras.

Sem dúvida, o mais famoso da lista é Endrick. O atacante já chamava a atenção nas categorias inferiores e despertou o interesse do Real Madrid, que o contratou por 70 milhões de euros, o equivalente a R$ 392 milhões.

Formado na base do Palmeiras, Luís Guilherme despertou interesse em clubes tradicionais como Manchester United, Chelsea e Bayern de Munique. A atuou na partida contra o Boca Juniors, válida pela semifinal da Libertadores. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola, o jovem atleta foi observado por olheiros no Allianz Parque.

Jogador profissional do Palmeiras desde 2022, Vitor Reis conquistou a tríplice coroa na categoria Sub-17: Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, além de ser convocado para a Seleção Brasileira. O defensor é visto com bom futuro pelo alviverde.

Kauã Elias se tornou o jogador mais novo a defender o Fluminense na Taça Libertadores. Ele tem 17 gols em 25 jogos oficiais nesta temporada, além de ser campeão e artilheiro do Sul-Americano Sub-17, Copa do Mundo da Indonésia, marcada para novembro. Ele deve ser convocado para a Copa do Mundo da categoria, na Indonésia.

Confira a lista:

Alemanha: Paris Brunner (Borussia Dortmund), Noah Darvich (Barcelona) e Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Argélia: Moslem Anatouf (Mouloudia)

Argentina: Claudio Echeverri (River Plate) e Gianluca Prestianni (Vélez)

Austrália: Nestory Irankunda (Adelaide United)

Áustria: Oliver Lukic (Liefering)

Bélgica: Julien Duranville (Borussia Dortmund)

Brasil: Kauã Elias (Fluminense), Endrick (Palmeiras), Luis Guilherme (Palmeiras) e Vitor Reis (Palmeiras)

Bulgária: Valentin Yotov (Bayern de Munique)

Burkina Faso: Ousmane Camara (Rahimo)

Colômbia: Brayan Mateo Caicedo Ramos (Cyclones de Cali/Leones)

Coreia do Sul: Kim Myung-jun (Pohang)

Croácia: Noa Skoko (Hajduk Split)

Dinamarca: Tobias Slotsager (Odense)

Equador: Allen Obando (Barcelona)

Eslovênia: Luka Topalovic (NK Domzale)

Espanha: Marc Guiu (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad) e Jorge Rajado (Atlético de Madrid)

Estados Unidos: Diego Kochen (Barcelona) e Cruz Medina (San Jose Earthquakes)

França: George Ilenikhena (Royal Antwerp), Eli Junior Kroupi (Lorient) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Geórgia: Aleksandre Peikrishvili (Dinamo Tbilisi)

Grécia: Stefanos Tzimas (PAOK)

Holanda: Jorrel Hato (Ajax) e Tygo Land (PSV)

Hungria: Áron Yaakobishvili (Barcelona)

Islândia: Daníel Gudjohnsen (Malmö)

Itália: Mattia Mannini (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina) e Simone Pafundi (Udinese)

Japão: Gaku Nawata (Kamimura Gakuen)

Libéria: Divine Teah (Massa)

Marrocos: Abdelhamid Aït Boudlal (Académie Mohamed VI)

México: Gael Álvarez (Pachuca) e Fidel Barajas (Charleston Battery)

Montenegro: Vasilije Adzic (Buducnost)

Nigéria: Emmanuel Michael (Simoiben)

Noruega: Sverre Nypan (Rosenborg)

Peru: Valentino Delgado (Cantolao)

Polônia: Karol Borys (Slask Wroclaw)

Portugal: Martim Fernandes (Porto) e Gonçalo Ribeiro (Porto)

Romênia: Enes Sali (Farul Constanta)

Serra Leoa: Sallieu Bah (Central Parade)

Sérvia: Matija Popovic (Partizan)

Suécia: Lucas Bergvall (Djurgarden)

Turquia: Emre Gökay (Sivasspor), Yunus Emre Konan (Sivasspor) e Yasin Özcan (Kasimpasa)

Uruguai: Ihojan Pérez (River Plate)

Venezuela: David Martínez (Monagas)

Vietnã: Le Dihn Long Vu (Song Lam Nghe An)