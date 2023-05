Quatro brasileiros garantem índice para Mundial de Esportes Aquáticos

Quatro brasileiros alcançaram índice para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka (Japão) na noite desta terça-feira (30), primeira dia de disputas do Troféu Brasil de Natação, que está sendo disputado no Parque Aquático do Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife.

Logo na primeira final da noite, a dos 400 metros estilo livre, a campeã Gabrielle Roncatto (com o tempo 4min06s25) e a vice-campeã Maria Fernanda Costa (4min06s85) se garantiram no Mundial. “Essa conquista é resultado de muita superação e trabalho duro, além de ser muito bom para natação a feminina”, declarou a atleta da Unisanta.

QUATRO ÍNDICES E CONTANDO!



Primeiro dia de Troféu Brasil já pegando fogo com índices para o Mundial de Fukuoka!



400m livre 🏊‍♀️

Gabrielle Roncatto - 4m06s25

Maria Fernanda Costa - 4m06s85



400m livre 🏊

Guilherme Costa - 3m47s31



100m borboleta 🏊‍♂️

Kayky Mota - 51s95 pic.twitter.com/F5qi4tJjza — CBDA (@CBDAoficial) May 30, 2023

Na mesma prova, mas no masculino, Guilherme Costa nadou em 3min47s31 para garantir o índice de classificação. “Acho que estou mais rápido que ano passado e essa temporada focamos mais nos 200 e 400 metros livre. Ainda tem campeonato e estou motivado para poder entrar no revezamento 4x200 e poder ajudar”, declarou o atleta, que conquistou medalha na última edição do Mundial.

O quarto classificado foi KayKy Mota, do Minas Tênis Clube, que nadou em 51s95 para garantir o ouro nos 100 metros borboleta.