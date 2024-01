Quenianos dominam 98ª edição da tradicional corrida de São Silvestre | A TARDE

A 98ª edição da corrida de São Silvestre foi realizada na manhã deste domingo, 31. Neste ano, a prova contou com 35 mil inscritos, mesmo número registrado em 2019. Como de costume, os quenianos dominaram a prova e conquistaram a vitória. Timothy Kiplagat venceu no masculino e Catherine Reline faturou a prova pelo segundo ano consecutivo no feminino.

Timothy terminou a prova com um tempo de 44min52, enquanto Catherine cruzou a linha de chegada após 49min54. No masculino, outro queniano, Emanuel Bor, ficou com a segunda colocação. Já no feminino, o pódio foi completado por Sheila Chelangat, também do Quênia e Wude Ayalew, da Etiópia.

Tanto no masculino, quanto no feminino, os melhores brasileiros chegaram apenas na sexta colocação: Johnatas de Oliveira Cruz e Felismina Cavela. Um brasileiro não vence a São Silvestre desde 2010, quando Marilson Gomes dos Santos chegou ao lugar mais alto do pódio. No feminino, a última vitória foi em 2006, com Lucélia Peres.

O trajeto atual, de 15 quilômetros, se consolidou depois de diversas alterações, que acompanharam as transformações da cidade. Em sua história, o percurso já assumiu 12 formas, além de ter tido 18 distâncias diferentes.

Atualmente, os corredores partem da Avenida Paulista, na altura da Rua Augusta, e passam por locais como a Avenida Ipiranga, o Largo do Arouche, a Praça da República, a Avenida São João e completam o circuito na Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista. Deparam-se, primeiro, com bastante descida, e, no meio do caminho, com a alternância de subidas e descidas.