“Quero jogar o máximo”, expressa Arias em apresentação no Bahia | A TARDE

Após ter a coletiva de apresentação suspensa por conta do trânsito, no último domingo, 4, o lateral-direito colombiano, Santiago Arias, enfim, foi apresentado de forma oficial na noite desta quarta-feira, 7, na Arena Fonte Nova, antes do triunfo do Esquadrão por 5x0 contra o Itabuna. Chegando para reforçar a posição de lado de campo, que passou por ‘perrengues’ na temporada passada, o gringo expressou que, apesar da concorrência sadia pela vaga, deseja conquistar seu espaço na equipe titular.

“É sempre bom quando tem uma boa concorrência, jogadores de alto nível para competir. Isso nos ajuda como jogadores e à equipe a melhorar. Claro que vai jogar sempre quem estiver melhor. Se estão os três bem, será ótimo para a equipe. Claro que eu quero jogar o máximo que puder, contribuir, sei que não é fácil. Aqui somos três, em outras equipes também tive que lutar pela posição”, destacou o gringo.

“Quero competir pela vaga, espero jogar e contribuir. É bonito ter essa competição saudável na equipe”, disse Santiago Arias

Vale lembrar que, na equipe tricolor, o novo camisa 13 vai brigar pela posição com Gilberto, que é o atual titular da lateral-direita. Além disso, Cicinho também está disponível como opção para o técnico Rogério Ceni no banco. Arias, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na terça-feira, 6, e está liberado para estrear.

Escolha de vir para o Bahia

Com bastante bagagem e experiência na carreira, o jogador, que já disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e três Copas América (2015, 2016 e 2019), afirmou que o projeto ambicioso do Esquadrão foi um atrativo poderoso para convencê-lo a assinar com o clube.

“É um projeto muito bom, me interessou bastante quando falaram para mim sobre ele. Sei da expectativa, do que a equipe quer, o que o grupo está buscando. Acredito que seja algo bom para mim, quero seguir crescendo. Esperei muitos anos, jogando fora da América do Sul. É um projeto excelente, que tem muito futuro e quero contribuir com o que aprendi nos últimos anos", contou.

Segundo Arias, jogar no Brasileirão vai ser essencial para elevar o desempenho pessoal e almejar uma nova convocação para a seleção colombiana. “É uma liga competitiva, com grandes equipes, onde se pode competir bastante. Será excelente para mim para seguir subindo de nível e melhorar como jogador de futebol para novamente ter a oportunidade de estar na seleção da Colômbia”, disse o gringo, que antes atuava no FC Cincinnati, dos Estados Unidos.

O colombiano é o sexto jogador contratado pelo Esquadrão nesta temporada. Antes dele, chegaram Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e o zagueiro Victor Cuesta. Ademais, ainda tem o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que chegará em julho.