Cauly desencanta e Bahia atropela o Itabuna na Arena Fonte Nova | A TARDE

Em clima carnavalesco, o Bahia recebeu o Itabuna na Arena Fonte Nova, em jogo que reeditou uma das semifinais do Campeonato Baiano de 2023. Na noite desta quarta-feira, 7, pela 6ª rodada do Baianão 2024, o Tricolor atropelou por 5 a 0 com gols de Yago Felipe, duas vezes, Ademir, Cauly e Gabriel Xavier.

O resultado positivo manteve o Bahia na liderança da competição de maneira isolada, agora com 13 pontos, dois a mais que a Juazeirense, vice-líder. O Itabuna, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela com seis pontos na 8ª colocação.

Agora o Bahia muda o foco para o jogo diante do River-PI, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 10, no Estádio Albertão, em Teresina. Já o Itabuna só volta a campo na quarta-feira, 14, contra o Barcelona, pela 7ª rodada do Baianão. A partida será realizada no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 19h15.

O jogo

Os jogadores do Bahia entraram em campo usando uma camisa especial com a frase “Bahia contra o assédio”, que faz parte da campanha do Tricolor contra o assédio no carnaval 2024, que começa oficialmente nesta quinta-feira, 8. Após o apito inicial, com nove mudanças no time titular, o time comandado por Rogério Ceni dominou a posse de bola, controlou as ações, mas demorou para ameaçar o Itabuna.

A primeira chegada foi aos 8 minutos, quando Cicinho chegou na linha de fundo e rolou para Yago Felipe que veio de trás e finalizou errado, por cima do gol. Mas o camisa 20 calibrou o pé e, aos 26, caprichou na cobrança de falta na entrada da área, abriu o placar para o Bahia e foi comemorar com o professor Rogério Ceni.

O gol parece ter tranquilizado o Tricolor, que cresceu na partida e teve chances claras de ampliar o placar. Aos 28, Rafael Ratão recebeu passe pelo lado esquerdo da grande área e levantou na direita para Everaldo, que chegou batendo forte, de pé direito, isolando a bola.

Aos 44, Everaldo decidiu devolver o passe e, após cobrança de escanteio de Ademir, raspou de cabeça na primeira trave para Ratão, desmarcado e sem goleiro, cabecear no travessão. Quem estava nas arquibancadas da Arena Fonte Nova não acreditou no gol perdido pelo atacante tricolor. O primeiro tempo, então, terminou com o Bahia vencendo pelo placar mínimo.

Yago Felipe marcou de falta e foi comemorar com o técnico Rogério Ceni | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

O Bahia voltou do intervalo com mais intensidade e acelerou o jogo. Logo nos primeiros minutos chegou perto do segundo gol com Everaldo, Rafael Ratão e Jean Lucas, mas o Tricolor só ampliou aos 17, novamente com Yago Felipe. Ele recebeu assistência de Cicinho após boa jogada e só empurrou para as redes, sem dificuldades.

Não deu tempo nem comemorar, porque na saída de bola o Bahia recuperou a posse e já emendou o terceiro. Caio Alexandre foi buscar o jogo no campo de defesa e, com um lançamento perfeito, acionou Ademir, que invadiu a área em velocidade e tocou por cima do goleiro Jorge.

O Itabuna não tinha forças para ameaçar o Bahia e já não conseguia se defender como na primeira etapa. Cauly, que ainda não havia marcado na temporada, entrou no decorrer do segundo tempo e com poucos minutos em campo marcou o quarto com assistência de Biel, que também havia entrado no jogo. Aos 30, o zagueiro Gabriel Xavier fechou o placar de cabeça, com assistência de Luciano Juba, em cobrança de escanteio.

Antes do apito final, o Bahia ainda colocou mais duas bolas na trave. Primeiro com Thaciano, aos 34, depois com Luciano Juba, aos 46, que soltou uma pancada de pé esquerdo e acertou o travessão do goleiro Jorge. O goleiro do Itabuna fez o que pôde e ainda fez algumas defesas para evitar um desastre ainda maior para o Dragão do Sul.