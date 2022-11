Quijingue conquista intermunicipal e Luva de Pedreiro comemora título

A última competição do calendário do futebol baiano foi encerrada no último domingo, 13, com a conquista da seleção de Quijingue do Campeonato Intermunicipal de Futebol Ednaldo Rodrigues Gomes 2022 para cima de Itajuípe.

Após vencer o primeiro jogo, por 1 a 0, a seleção de Itajuípe jogava pelo empate para conquistar o bicampeonato seguido em casa. Porém, o time de Quijingue venceu no tempo normal por 3 a 2 e nos pênaltis por 2 a 0.

Além da comemoração em campo, o o influencer 'Luva de Pedreiro', filho famoso da cidade localizada a 322 km de Salvador, se manifestou nas redes sociais para celebrar a conquista. "Graças a Deus, pai. Vocês são os melhores do mundo", escreveu em uma rede social.

Após a partida, a Federação Bahiana de Futebol realizou a entrega da premiação aos campeões e vice-campeões no gramado do estádio. A entidade esteve presente com o Presidente, Ricardo Lima, o Vice-Presidente, Manfredo Lessa, a Diretora de Competições, Taíse Galvão, o Diretor de Registros e Transferências, Felipe Quadros, o Diretor Administrativo e Financeiro, Marcelo Araújo, além de funcionários e colaboradores.