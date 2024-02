Quinto acusado de sequestrar Marcelinho Carioca é preso em SP | A TARDE

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o quinto participante do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e de sua amiga Taís Alcântara de Oliveira. O crime aconteceu em dezembro de 2023, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Caio Pereira da Silva se apresentou com um advogado na Divisão Antissequestro (DAS), no último dia 2 de fevereiro.

De acordo com as investigações, o homem é apontado como o responsável pelo aluguel da casa que foi utilizada como cativeiro. Caio Pereira nega a acusação. Ele está preso de maneira preventiva, ou seja, por tempo indeterminado no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Ele e outras seis pessoas se tornaram réus no caso.

Ainda segundo o órgão, um homem e uma mulher, acusados de participação no crime, estão foragidos. os dois estão com prisão decretada pela justiça. Outras três pessoas também estão sendo investigadas pela polícia.

De acordo com os policiais, a identificação dos suspeitos aconteceu após cruzarem os depoimentos das testemunhas com as provas materiais, como as impressões digitais colhidas no carro do ex-jogador e no cativeiro em que as vítimas foram mantidas.

O crime

Marcelinho Carioca e a amiga foram sequestrados na madrugada de 17 de dezembro. Eles ficaram aproximadamente um dia e meio em poder dos criminosos. O ex-atleta, que tinha ido a um show no dia anterior na capital paulista, foi até a Itaquaquecetuba para entregar o ingresso para amiga ir na apresentação do cantor Thiaguinho, no dia seguinte.

De acordo com a polícia, os dois foram surpreendidos pelos sequestradores próximos da casa de Taís, que avistaram o carro de luxo de Marcelinho. Ele foi obrigado a fazer transferências para os bandidos via pix, que chegaram ao valor de R$ 40 mil. Os dois ainda foram obrigados a gravar um vídeo na ocasião, onde disseram que o sequestrador era marido dela e que eles tinham cometido uma traição.