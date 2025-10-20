Racismo: atleta de 12 anos chora e denuncia injúria em partida

Árbitro aciona protocolo antirracista em jogo sub-12 - Foto: Reprodução | Goa Sport

Um jogo do Campeonato Paulista sub-12 foi paralisado após um jogador de 12 anos de idade denunciar ao árbitro que teria sido vítima de comentários racistas por uma torcedora. O caso aconteceu no interior de São Paulo, neste domingo, 19. A torcedora, de 41 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM).

As equipes de Manthiqueira e Corinthians se enfrentaram no estádio municipal Professor Dario Rodrigues Leite, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, quando um atleta do time mandante se sentou no gramado e começou a chorar.

O árbitro, Guilherme Drbochlaw, foi ao garoto de 12 anos, que denunciou ter sido alvo de racismo por uma torcedora do Corinthians.

Protocolo antirracista

O árbitro então, acionou o protocolo antirracismo, que consiste em fazer uma forma de “X” com os braços na altura do peito. O protocolo foi firmado para denunciar atos de cunhos racistas.

O gesto foi implementado no futebol brasileiro pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após recomendação da FIFA.

Relatório do árbitro

Na súmula do jogo, Drbochlaw relatou que o protocolo foi acionado depois que do atleta “sentar-se no campo de jogo, e aos prantos informar à equipe de arbitragem que a torcida identificada como a visitante, proferiu as seguintes ofensas direcionadas a ele: ‘Preto, filho da p***, sem família, vai tomar no c*!’.”

Depois do protocolo, o diretor do jogo e a polícia foram ao campo e também ouviram o relato do atleta. Minutos depois a partida reiniciou, mas sem o jogador, que precisou ser retirado do campo por estar muito abalado.

Ainda na súmula, consta que a torcida do Corinthians já havia sido alertada por mau comportamento.

“Informo que durante a parada técnica do segundo tempo, atletas da equipe mandante relataram maus comportamentos da torcida visitante, e devido a isso, um funcionário do Sport Club Corinthians Paulista se dirigiu até sua torcida para instruí-la a um melhor comportamento”, narra o documento.

Repercussão nas redes sociais

Em suas redes sociais oficiais, o Manthiqueira lamentou o caso e disse que todos perdem com os casos de racismo.

“Ontem foi um dia que apesar de querermos esquecer, precisará ficar na memória de todos! Racismo não se tolera e só para lembrar: são crianças de 12 anos!”, escreveu o clube.

Além disso, a Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do campeonato, também lamentou o caso.

“A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar profunda indignação e revolta com mais um ato de racismo. Desta vez, ocorrido em uma partida do Paulista Sub-12, neste final de semana”, disse a FPF.

“A FPF reforça seu repúdio a todo e qualquer ato racista e reafirma que o Futebol Paulista não tolera a participação de racistas em suas competições. Choca ainda mais o fato de, neste caso, ser um ato contra uma criança que apenas está jogando futebol. A FPF seguirá vigilante e atuante para que nenhuma pessoa, muito menos crianças, sejam alvos de crimes como este”, completou.