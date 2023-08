Rafael Soares acerta com o Bahia para o cargo de diretor de marketing

A janela de transferência no Bahia não está reduzida a contratação de atletas para o futebol masculino. Nas próximas horas, o Tricolor deve anunciar a chegada de Rafael Soares para o cargo de diretor de marketing do clube.

O diretor anunciou saída do Santos, clube em que era gestor desde junho de 2021, e é aguardado para chegar no início de agosto para assinar com o Tricolor.

O profissional é formado em tecnologia da Informação e trabalhou no Santos em áreas estratégicas, como captação de patrocínios, programa Sócio Rei, Licenciamentos, Escolas Meninos da Vila e Embaixadas. Rafael também tem passagem pelo Sport Recife de janeiro de 2019 a abril de 2021.