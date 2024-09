Rafaela Murbach e Matheus Teixeira, os donos do Street nas semifinais em Porto Seguro

- Foto: Pablo Vaz/STU

Pode-se dizer que dois nomes surpreenderam nas semifinais da modalidade Street da etapa de Porto Seguro do STU National 2024. Neste sábado (07/09), Rafaela Murbach, no feminino, e Matheus Teixeira, no masculino, não deram qualquer chance para os demais skatistas, com apresentações muito seguras, e chegam à grande final como os donos da pista na paradisíaca cidade baiana.

Paulista de Bernardino de Campos, Rafaela Murbach garantiu a melhor nota da semifinal logo na primeira de suas três voltas, na última bateria. Cada skatista tem 45 segundos para se apresentar, com mais 15 segundos para a Bomb Trick, uma manobra extra que se soma à nota da volta. Com uma linha precisa, que ganhou 56,10 dos juízes, mais um 4,60 da “bomba”, finalizou com 60,70, superando os 58,73 da líder do ranking, Isabelly Ávila, que tinha a maior nota até ali.

“Curti muito essa pista e consegui me conectar bem com minha volta. Na primeira, acertei a Bomb Trick com uma manobra que nem tinha treinado no aquecimento. Na terceira e última volta, queria ter acertado o flip fifth, mas acabei não conseguindo. Mas vou tentar novamente na final e, quem sabe, aumentar minha nota e buscar o pódio”, disse Rafaela Murbach, que, nesta temporada, teve como melhor resultado o terceiro lugar em Florianópolis (SC).

Já na semifinal do masculino, Matheus Teixeira, gaúcho natural de Porto Alegre, onde, inclusive, fez neste ano sua única final de STU, terminando em 5º lugar, foi o nome do Street na semifinal. Combinando um 63,44 da nota da volta com um 12,07 da nota da Bomb Trick, fechou com um 75,51 que nenhum dos outros 11 skatistas foi capaz de tirá-lo do topo num sábado de muito calor em Porto Seguro. E ele garante que vem coisa nova na final deste domingo.

“Gostei demais dessa pista, por ser muito rápida, do jeito que gosto de andar. Muito bom o corrimão principal, as manobras giram certinho ali. Deu para fazer uma linha excelente. Agora, vou jogar o jogo na final, mas ainda tenho carta na manga para tentar surpreender e fazer meu primeiro pódio no STU. Vou buscar aproveitar esse meu bom momento e essa vibe aqui de Porto Seguro”, disse Matheus Teixeira, que anda de skate desde os 7 anos de idade.

Festival URB Music Tour mantém o show também fora das pistas

Show nas pistas do Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, na Orla Norte de Porto Seguro, mas também fora delas. O URB Music Tour, sob o comando do curador musical e DJ Tamenpi, tem movimentado o público durante e após a competição. Neste sábado, quem se apresentou foram o DJ Raiz e o rapper Vandal. Neste domingo será a vez da Batalha do Complexo e um feat da cantora soteropolitana Lívia Nery com o grupo instrumental Bagum, de Salvador.

A etapa do STU Porto Seguro é apresentada pelo Banco BV e tem como patrocinador master a Petrobras, além de patrocínios da Prefeitura de Porto Seguro, da Monster Energy e da Tiger, a cerveja oficial do evento. É homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) e tem como parceiro especial a Kenner, além da NEOOH como parceiro oficial. O apoio é da ABPSK e da Drop Dead.

RESULTADO STREET FEMININO

(as 6 classificadas para a final)

BATERIA 1

1º – Isabelly Ávila – 58,73 (classificada)

2º – Giovana Dias– 51,93 (classificada)

3º – Viviane Orlando – 27,86

4º – Giovanna Balla – 20,15

BATERIA 2

1º – Maria Almeida – 53,47 (classificada)

2º – Carla Karolina – 40,28 (classificada)

3º – Ariadne Souza – 38,63

4º – Ana Caroline Mayer – 28,04

BATERIA 3

1º – Rafaela Murbach – 60,70 (classificada)

2º – Kemily Suiara – 56,48 (classificada)

3º – Karol Lima – 32,73

4º – Mayte Pires – 22,75

RESULTADO STREET MASCULINO

(os 6 classificados para a final)

BATERIA 1

1º – Matheus Teixeira – 75,51 (classificado)

2º – Gabryel Aguilar – 73,45 (classificado)

3º – Kalani Konig – 60,21

4º – Julio Zanotti – 51,14

BATERIA 2

1º – Sebastian Simonetto – 72,45 (classificado)

2º – Vitor Hugo Genghini – 68,89 (classificado)

3º – João Lucas Alves – 61,52

4º – Sérgio André – 53,19

BATERIA 3

1º – Ivan Monteiro – 72,52 (classificado)

2º – Jorge dos Santos – 69,45 (classificado)

3º – Alexandre de Souza – 67,49

4º – Eduardo Neves – 61,11

PROGRAMAÇÃO:

Domingo (08/09)

10h – Abertura para o público

9h às 10h – Treino livre Paraskate Street

9h às 10h30 – Treino livre Park masculino

10h às 11h – Treino livre Street feminino

10h40 às 11h30 – Final Park masculino (ao vivo Esporte Espetacular, Globo)

11h às 12h – Treino livre Street masculino

14h30 às 16h – Treino livre Park feminino

13h às 13h50 – Treino livre Street feminino

14h às 14h45 – Final Street feminino (ao vivo SporTV e redes STU)

15h às 16h – Final Paraskate Street (ao vivo redes STU)

16h às 17h10 – Treino livre Street masculino

16h10 às 17h – Final Park feminino (ao vivo SporTV e redes STU)

17h20 às 18h05 – Final Street masculino (ao vivo SporTV e redes STU)

18h20 – PREMIAÇÃO

A importância dos projetos sociais nas etapas do STU

E quem ficou feliz demais, e até mesmo realizadas, com o que viram e presenciaram neste sábado nas pistas do Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya foram as crianças do projeto Skate do Futuro. A questão social sempre foi um dos pilares da Plataforma STU. Todas elas puderam tirar fotos com os skatistas e levaram brindes para casa.