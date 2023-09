Raimundo Viana, ex-presidente do Vitória, comemora atual momento

Uma vez Leão, sempre Leão. Diretamente do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, para acompanhar o confronto entre Vitória e Mirassol pela 26° rodada da Série B, Raimundo Viana, presidente do rubro negro baiano de 2015 até 2016, concedeu entrevista ao grupo A Tarde e teceu elogios ao elenco do atual líder da segunda divisão do campeonato brasileiro.

“Temos uma artilharia competente, uma defesa consistente, e hoje já se fala também de um meio de campo afinado, de modo que tudo isso é motivo de orgulho para nós.” afirmou Raimundo

Além dos elogios, o ex-comandante do atual líder da série B destacou a necessidade de manter a humildade e o foco para conseguir os bons resultados.

“Cada jogo é uma decisão, não podemos descalçar a sandália da humildade. Não podemos pensar que já está tudo definido, é um grãozinho a cada hora. Agora…evidentemente, nos torcedores rubro negros estamos encantados com a atual performance.”

Raimundo também destacou a importância da torcida no atual momento do Vitória, já que, durante a série B, o Leão da Barra soma uma média de mais de 25 mil torcedores no Barradão, mais do que qualquer outro que disputa a segunda divisão de 2023.

"Quando a torcida compra o projeto do clube, abraça o time comparecendo ao estádio faz toda a diferença. Ela tem feito um papel relevante desde o ano passado, e neste ano também tem contribuído.” finalizou o ex-presidente

Manoel Matos e família para assistir Vitória X Mirassol | Foto: Marcos Valença

Mais uma figura conhecida do clube estava nas mediações do Manoel Barradas, o atual conselheiro e ex-vice-presidente durante a gestão do próprio Raimundo Viana, Manoel Matos. Que afirmou está bastante otimista com o acesso para a Série A de 2024, e quem sabe, para o possível primeiro título nacional do rubro negro.

"Tudo que está acontecendo tá nos levando ao caminho que queremos chegar, e vamos chegar!" Afirmou

“Agora é um momento crítico, um momento para abandonar a vaidade e ter foco, o grupo precisa estar unido pensando só no acesso. Com o acesso garantido, aí podemos chegar ao título.” completou Manoel.

Entre erros e acertos, a unanimidade entre dirigentes, jogadores e torcedores, é a festa e a importância do público que sempre está presente para apoiar o clube e ser o 12° jogador em campo nos jogos dentro de casa. Manoel Matos não acha diferente e afirma que deste a temporada passada, a torcida rubro negra tem sido um fator determinante.

“Essa é uma Série ( A, B ou C) histórica para a história do vitória, a mais relevante em termos de público, não tem nada parecido. Mesmo quando nós estivemos bem lá em 2013, nós nunca tivemos uma sequência de público como hoje e um número tão alto de sócio torcedor.” Finalizou o conselheiro do EC Vitória