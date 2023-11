Rainha Marta dará a bandeirada final no GP do Brasil de F1 | A TARDE

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 apresentará novidades aos apaixonados pela categoria. No evento de lançamento da prova, foi revelado que a rainha Marta, maior jogadora de futebol do país, dará a bandeirada final da corrida em São Paulo, marcada para o dia 5 de novembro.

“Nossa novidade é a Marta, que está se aposentando da seleção. Foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. E será a responsável pela bandeirada”, afirmou o produtor da corrida, Alan Adler.

Durante o fim de semana da corrida, pilotos brasileiros serão homenageados. Ayrton Senna pelos 30 anos de sua última vitória em Interlagos; Rubens Barrichello, pelos 30 anos de estreia na categoria; Gabriel Bortoleto, pelo campeonato conquistado na Fórmula 3; e Felipe Drugovich, pelo título na Fórmula 2 do ano passado.

A corrida terá início nesta sexta-feira, 3, às 11h30. Os pilotos terão o primeiro treino livre e, às 15h, será a sessão qualificatória. Já no sábado, 4, será o dia de classificação para a sprint e corrida curta, marcado para às 11h e 15h30, respectivamente. Por fim, no domingo, o GP de São Paulo acontece às 14h.