Rainha Marta desabafa e critica ex-treinadora "Não havia sinceridade" | A TARDE

Marta Silva, camisa 10 da Seleção Brasileira e eleita seis vezes "Melhor jogadora do Mundo", resolveu abrir o jogo e dar sua opinião em relação à ex-treinadora da Seleção Brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage. Em entrevista ao GE, a jogadora contou que jogou pouco, fora de posição e que havia questões que enxergava serem erradas sobre as atitudes da gringa.

"Eu joguei pouco, e o pouco que eu joguei não joguei na posição que estava acostumada. Ela sempre disse que estava me levando porque disse que eu tinha a visão de jogo", afirmou Marta

Durante a entrevista, a camisa 10 também declarou não atuar na posição onde sempre jogou e afirmou não sentir sinceridade da sueca durante alguns momentos.

"Não houve muita sinceridade em relação a algumas coisas. Eu gostaria de que, quando eu fosse utilizada, colocada em campo, que eu entrasse da maneira que sempre joguei", comentou.

"Não senti que tínhamos um comando de mudança na hora certa e ter a coragem para fazer as mudanças", destacou.

Quando questionada sobre expor tais questões anteriormente, a craque de 37 anos contou que não queria afetar o clima do grupo.

"As minhas companheiras precisavam estar bem para jogar, então não era conveniente ficar falando", explicou.

Após a saída da treinadora gringa do comando técnico, a Seleção feminina está sob os serviços de Arthur Elias, atual campeão do Brasil e da Libertadores pelo Corinthians, que seguirá à frente da seleção durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a Copa do Mundo de 2027.

Com somente duas convocações realizadas, a Rainha Marta rasgou elogios ao novo treinador, entre eles, sobre os métodos e ideias implementados.