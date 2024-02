Ramon diz que Seleção Olímpica "cumpriu objetivo" na estreia | A TARDE

A Seleção Brasileira começou o torneio Pré-Olímpico vencendo. O time comandado por Ramon Menezes bateu a Bolívia por 1 a 0, na tarde da última terça-feira, 23, em Caracas, na Venezuela. Satisfeito com o resultado, o treinador brasileiro disse que o time conquistou a meta que era os três pontos.

“Cumprimos nosso objetivo, que era o de vencer o primeiro jogo. Enfrentamos uma seleção qualificada, que fez uma excelente partida na rodada inicial do Pré-Olímpico, empatando com a Venezuela por 3 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 1. Vamos crescer jogo a jogo durante a competição, fazendo as correções necessárias. Começamos com saldo positivo, com três pontos, e deixando para trás o peso da estreia”. disse Ramon.

A movimentação dos bolivianos trouxe dificuldades ao time canarinho. Apesar disso, Ramon Menezes crê que a equipe competiu a altura e entenderam a maneira de trabalhar.

“Criamos chances nas duas etapas e no segundo tempo valorizamos mais a posse de bola. Temos um grupo de atletas determinados; eles já assimilaram o trabalho, a partir de uma preparação mais específica para alguns deles, que estavam sem jogar havia algum tempo. A resposta foi muito boa.”

O atacante Endrick, do Palmeiras, fez o gol que deu a vitória ao Brasil. Ramon elogiou o atacante Palmeirense e ressaltou o poder de decisão do jovem jogador.

“Com o potencial que tem, ele vai nos ajudar muito, assim como muitos aqui no grupo de convocados; jovens com bagagem incrível, principalmente nas seleções de base”, pontuou.