Ranking da FIFA: Argentina dispara e Brasil mantém posição

A FIFA divulgou uma nova lista atualizada sobre o ranking de seleções nesta quinta-feira, 21. Apesar de algumas mudanças, o Brasil se mantém na terceira colocação, atrás da líder Argentina e da França, que completa o top-3. A nova lista somou as pontuações da data Fifa de setembro, no qual a Seleção Brasileira disputou os dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026, vencendo Bolívia e Peru por 5x1 e 1x0, respectivamente.

Com a soma dos resultados, o Brasil chegou aos 1837,61 pontos, se aproximando da França, que atualmente tem 1840,76, após a derrota para a Alemanha por 2x1. O resultado também favoreceu a campeã do mundo, Argentina, que ampliou a sua vantagem após as duas vitórias também nas Eliminatórias, agora os hermanos somam 1851,41 pontos. Os triunfos na Data Fifa vieram de Equador, por 1x0 e Bolívia, por 3x0.

A única mudança dentre as seleções que estão no Top-10 ocorreu entre Itália e Portugal, após a vitória da seleção portuguesa por 9x0 contra Luxemburgo nas eliminatórias da Eurocopa. Desta forma, a Seleção italiana desceu uma posição, indo para o 9° lugar, com 1727,37, enquanto Portugal seguiu para o 8°, somando 1727,37.

Confira o Top-10 atualizado

Argentina - 1851,41

França - 1840,76

Brasil - 1837,61

Inglaterra - 1792,34

Bélgica - 1792,64

Croácia - 1747,83

Holanda - 1743,15

Portugal - 1728,58

Itália - 1727,37

Espanha - 1710,72