Raphinha presta homenagem a Vinicius Junior em jogo do Barcelona

Jogador do Barcelona e companheiro de Seleção Brasileira de Vinicius Júnior, o atacante Raphinha prestou apoio ao atacante do Real Madrid que sofreu racismo no último domingo em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol, contra o Valencia.

Ao ser substituído aos 16 minutos do segundo tempo contra o Real Valladolid, o brasileiro tirou a camisa e mostrou uma mensagem de solidariedade ao companheiro.

“Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra” – dizia a mensagem, que está em uma das tatuagens do atacante do Real Madrid. “TMJ (estamos juntos), Vini Jr", finalizou o atacante do Barcelona ao verso da camisa.

Nesta terça, 23, três torcedores foram detidos após os insultos racistas contra o brasileiro. O Valencia anunciou ainda a proibição de entrada permanente dos envolvidos e parte do estádio onde se concentraram os gritos será fechada por cinco jogos após determinação da Confederação Espanhola de Futebol.

Raphinha tira camisa ao ser substituído e presta apoio ao colega de seleção. | Foto: Star Plus